Je župan heroj, ki si upa?

Bržkone izstopajo v Radencih, kjer je novi župan Roman Leljak v osebnem stečaju, dolžan je osem milijonov evrov - za dva proračuna občine, ki jo bo vodil, pravkar pa so mu prepovedali vstop v Avstralijo, kjer je hotel promovirati kontroverzni dokumentarni film o taborišču smrti, Mit o Jasenovcu. Med novimi župani so tudi ljudje, znani iz sodnih postopkov, nekateri s številnimi ovadbami.

Ljudje s pestro zgodovino, ki so hodili tudi po sodiščih, lahko kandidirajo. Zakonodaja je jasna, pravi Simona Kukovič, strokovnjakinja za lokalno samoupravo s Fakultete za družbene vede, pa tudi gostujoča predavateljica na Univerzi Severne Karoline v ZDA, saj ne preprečuje kandidiranja ljudem, ki imajo sporno preteklost. "Določeno je samo, da oseba, ki je nepogojno obsojena za 6 mesecev ali več zaporne kazni, ne sme kandidirati, nič pa ni določeno, kaj je z osebo, ki je svojo kazen že odslužila."

Župani so zbir veljakov, ki imajo izrazito izvršilno funkcijo. Ni naključje, da so župani tako močni, 20 let so si sami pisali zakonodajo in krepili funkcijo. Potrebnih je bilo kar sedem poskusov, da so ukinili dvojno funkcijo in župane vrgli iz parlamenta. V parlamentu je bil pač močan županski lobi. Slovenski so eni najmočnejših v Evropi, pove strokovnjak za upravno pravo Gorazd Trpin. "Neposredna izvolitev župana pomeni relativno veliko moč župana, čeprav on nima neke glasovalne pravice na svetu, vendar on vodi svet, predlaga dnevni red in tako naprej poleg tega pa je njegova funkcija skoraj nedotakljiva. Nimamo postopka odpoklica župana, neposrednega zaradi uveljavitve politične odgovornosti."

Zdaj se župana predčasno razreši le, če ne izvršuje odločb ustavnega ali upravnega sodišča. O čemer odloča državni zbor na predlog vlade. Ker je župan izvoljen neposredno, lahko odstopi le sam.