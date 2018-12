Šmarješke Toplice: oba kandidata vložila ugovor, žreb pod vprašajem

Letošnje lokalne volitve so poskrbele za kar nekaj razburjenja. Če so bili predvolilni boji še nekoliko umirjeni, pa je bil toliko bolj razburljiv volilni dan oziroma dogajanje, ki mu je sledilo. Namreč, v kar dveh občinah – Kopru in Šmarjeških Toplicah, je bil volilni rezultat tako tesen, da so morali večkrat preštevati glasovnice, napetost ob preštevanju glasov po pošti, pa je bila takšna, da bi jo lahko rezal z nožem. Kako ne, ko pa je bila v Kopru razlika med Bržanom in Popovičem 12 glasov, v Šmarjeških Toplicah pa komaj dva glasova.

Po preštetih glasovih po pošti, je v Kopru za sedem glasov Bržan premagal Popoviča, v Šmarjeških Toplicah, kjer sta se pomerila Marjan Hribar in aktualna županja Bernardka Krnc pa je bil rezultat izenačen, zaradi česar se nam prvič v zgodovini lokalnih volitev obeta žreb. No, ta še ni zanesljiv, saj sta oba kandidata vložila ugovor, kar je potrdil predsednik šmarješke volilne komisije Fredi Bančov . Krnčeva, ki je v ponedeljek zvečer najprej dejala, da ugovora najverjetneje ne bo vložila in da bo "poskusila srečo v žrebu", si je nato očitno premislila in ga vložila. Čemu ugovarja, ne vemo, saj je nedosegljiva, novinarka 24UR, ki se mudi v Šmarjeških Toplicah, pa pravi, da so ji na občini pojasnili, da je Krnčeva vzela dopust.

Hribar v prvem primeru pojasnjuje, da je prišla volivka h glasovanju in na prostoru, ki je za to namenjen, opravila svoje delo – volila. Nato je njen volilni listek odvzela druga oseba – njen sorodnik, ki je po njenem glasovnem lističu začel pisati in spreminjati zapisano voljo volivke. Hribar dodaja, da gre za kaznivo dejanje po 151. členu in 152. členu KZ-1, saj gre za kršitev proste odločitve volivca in celo za zlorabo volilnih pravic. Kot določa zakonodaja, mora volivec glasovati na volišču osebno, torej mu ni dovoljeno glasovati po pooblaščencu, kot tudi ni dovoljeno glasovati za družinske člane. Hribar vztraja, da se je v tem primeru zgodila ravno ta kršitev. Kot pojasnjuje Hribar, so člani volilnega odbora opozorili sorodnika, da izvaja nedopustno ravnanje, ta pa je v paniki glasovnico zmečkala. "Kot izhaja iz razglasa, je volilni odbor v Beli Cerkvi to glasovnico označil kot neveljavno, in to ravno zaradi navedenega dejstva. Vendar to dejstvo, kot je meni znano, ni navedeni volilni odbor navedel v zapisnik, kar bi po zakonu moral, saj se v zapisnik morajo vpisovati vsi pomembni dogodki na volišču. Sam ocenjujem, da je ta dogodek, ki nedvoumno na koncu tudi vpliva na izid glasovanja, tako pomemben, da mino tega niti volilni odbor niti občinska volilna komisija ne moreta iti in ga morata obravnavati," v ugovoru navaja Hribar in dodaja, da je prepričan, da občinska volilna komisija ni poznala vseh dejstev in je zaradi tega glasovnico ’zmotno’ priznala kot veljavno. Ta glasovnica ni odraz resnične in svobodne volje volivke, temveč je njeno voljo njen sorodnik izničil tako, da je proti njeni volji popravil in izpolnil glasovnico drugače, opozarja Hribar.

Kasneje je občinska volilna komisija to glasovnico upoštevala kot veljavno, čeprav je bila, tako trdi Hribar, komisija ob oddaji volilnega gradiva v nedeljo zvečer tudi opozorjena.

Hribar zdaj predlaga, da območna volilna komisija pozove člane volilnega odbora v Beli Cerkvi ter zaupnike, da pod kazensko in odškodninsko odgovornostjo podajo izjavo v zvezi s tem dejanjem, prav tako naj občinska volilna komisija vse člane volilnega odbora Bela Cerkev zasliši.

Hribar tudi zahteva vpogled v vse neveljavne glasovnice ter vpogled v zapisnik o morebitni odpravi nepravilnosti pri ugotavljanju števila neveljavnih glasovnic na volišču Bela Cekev, da se lahko sam prepriča o vseh nepravilnostih.