Kangler in Arsenovič skoraj izenačena

V 56 občinah se intenzivno pripravljajo na nedeljski drugi krog županskih volitev. Dramatičen finale se obeta predvsem v štajerski prestolnici in na Obali. Če v Kopru v prvem krogu ni manjkalo pritiskov in pogrevanja afer, je tokrat nekoliko bolj mirno. V Mariboru pa so se karte očitno dodobra premešale. Franc Kangler in Saša Arsenovič sta po zadnjih anketah skoraj izenačena, minimalno prednost pa ima Kangler.