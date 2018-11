Koper zasijal v prazničnih lučkah, a za kakšno ceno

V Kopru so letos zelo pohiteli in že prižgali novoletno okrasitev, ki jo je župan poimenoval Čudolandija. Okrasitev, ki je in ostaja ena glavnih predvolilnih tem. Da je bila predraga, prezgodaj in napačno postavljena – vse za namen kampanje protikandidati očitajo Borisu Popoviču. Ta pa vrača – o tem, kaj je lepo in primerno, bodo sodili Koprčani.