Kratek spomin Mariborčanov obudil Kanglerja, Fištravec snel klobuk

Kangler, ki so ga z županskega stolčka pred šestimi leti odnesle vstaje, ki so se v prvi vrsti začele zaradi afere z radarji, je dobil 31,4 odstotka glasov – zanj je glasovalo 13.983 volivcev.

Tudi zaradi njemu ugodnih rezultatov javnomnenjskih raziskav, se je Kanglerju na soočenjih pretekle dni kar smejalo. Na vprašanje, ali meni, da se mu bo tudi 2. decembra, odgovarja: "Tu ne gre za to, da bi se mi smejalo. Jaz imam politično kilometrino, poznam Maribor do vsakega kvadratnega centimetra, vem kaj Maribor potrebuje, kaj Maribor teži. V preteklosti sem bil sposoben - ne glede na nekatere dogodke – združiti energijo levih in desnih, oziroma vseh tistih, ki dobro mislijo za Maribor."

Posebne taktike za drugi krog ne načrtuje, je pa vesel , da so bili že v prvem krogu med volilno kampanjo kandidati "spoštljivi drug do drugega". Soočenja županskih kandidatov v Mestni občini Maribor (MOM) so bila sicer precej zaznamovana z osebnimi diskreditacijami, med drugim je na soočenju v oddaji Svet na Kanalu A med oglasi zavrelo prav med njim in Arsenovičem . Kljub temu Kangler meni, da kljub občasnim povišanim tonom v politiki ne sme biti zamer, "pač pa je treba delati v dobro mesta".

Na vprašanje, ali relativno dober rezultat kaže na to, da znajo Mariborčani hitr o pozabiti in odpustiti, pa odgovarja, da je že na prejšnjih lokalnih volitvah pred štirimi leti v tekmi s Fištravcem dobil 25 odstotkov glasov. A sedaj so Mariborčani po mnenju Kanglerja zdaj že nekdanjega župana na nek način kaznovali, "ker ni izpolnil svojih obljub. Jaz pa, kar obljubim, tudi izpolnim," je dodal Kangler.

Javnomnenjske raziskave so v zadnjih dneh Kanglerju – kot kaže torej vsaj delno upravičeno – napovedovale najbo ljši rezultat in uvrstitev v drug krog. Ga je pa nato za slabih sedem odstotnih točk vendarle prehitel Arsenovič. "Ja, res je, nimam kaj za dodati," je rezultat komentiral Kangler.

Na nekoliko šaljivo vprašanje, kaj bo v primeru, da v drugem krogu zmaga in bo večino časa posvetil vodenju mesta, z bučami, sončnicami, kozo Tamaro in oslom Bobijem, ki ima celo svoj Instagram profil, pa Kangler pravi, da sta Bobi in Tamara v dobri oskrbi, buč in sončnic pa več ni, ker je napočil november. "Imamo pa srce in to je najbolj pomembno," dodaja.

"Morda še kakšen dan, pa ne bi bilo treba čakati še 14 dni"

Saša Arsenovič se je v drugi krog uvrstil z 38,2 odstotka glasov. Kot pravi, ga takšen rezultat ni niti malo presenetil. "Kampanja je bila izjemno zanimiva, pestra, rasli smo iz dneva v dan. Mogoče bi potrebovali še kakšen dan, pa ne bi bilo treba čakati še 14 dni," je dejal v prvem odzivu na rezultate in požel bučen aplavz podpornikov. Po njegovem je sinoči tako v resnici zmagal Maribor. "Čutim, da si Maribor želi resničnih sprememb in obljubljam, da bomo skupaj z izvoljenimi mestnimi svetniki v sodelovanju uspeli vsa ta leta dolgo obljubljene projekte tudi realizirati in da bomo poskrbeli, da bo Maribor dobil boljši mestni servis. Obljubljam, da bom kot župan delal kot najboljši poslovodja in da bodo vsa podjetja delala v našo korist," je dejal.