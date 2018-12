Kršitve volilnega molka večinoma na družbenih omrežjih

Volišča bodo danes odprta od 7. do 19. ure. Do zaprtja volišč velja tudi volilni molk, v katerem je prepovedana vsakršna dejavnost, ki bi volivce navajala h glasovanju za enega od kandidatov.

Večino obvestil so na inšpektoratu prejeli v soboto do 19. ure, in sicer 14. Za 11 so takoj ugotovili, da ne gre za kršitve volilnega molka, tri pa je inšpektorat sklenil obravnavati.

V 56 slovenskih občinah, tudi šestih mestnih, danes izbirajo novega župana. Več kot 612.000 volilnih upravičencev izbira med kandidatoma, ki sta bila v prvem krogu najuspešnejša, a nihče od njiju ni dobil več kot polovične podpore volivcev.

Za kršitve volilnega molka so predvidene globe od 700 do 3000 evrov za organizatorja volilne kampanje, od 150 do 600 evrov za odgovorno osebo organizatorja volilne kampanje in od 150 do 400 evrov za posameznika.