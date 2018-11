Jankoviću na petih volitvah uspelo petič zmagati v prvem krogu

Zmago v prvem krogu so Jankoviću napovedovale tudi javnomnenjske raziskave in tudi kandidat je bil, očitno, zelo prepričan v svojo zmago. Pred njegovim štabom v središču Ljubljane je bilo namreč že ob 19. uri vse pripravljeno na slavje, postavljene so bile stojnice. "Hvala vsem Ljubljančanom in Ljubljančankam z globoko hvaležnostjo in spoštljivostjo za tak rezultat. Pokazali so, da želijo tak razvoj, kot je bil do sedaj, da hočejo, da je Ljubljana odprto mesto, solidarno, tovariško mesto, mesto heroj," je dejal v prvem odzivu in se obenem zahvalil tudi podpornikom in svoji ekipi.

Že pred 20. uro, torej še preden je volilna komisija objavila prve delne rezultate, se je zabav a razživela. In med tistimi, ki so prišli župani izkazat podporo, so tudi številni znani: poleg druž ine, med drugim so v središču mesta njegova sinova in mama, tudi Jure Zdovc , podžupan Janez Koželj , predlagatelj kandidature Jože Mermal , rokometašice Krima ...

V mestnem svetu ima po trenutnih podatkih Lista Zorana Jankovića 24 mandatov, SDS 9, Levica 4, NSi 2, prav tako SD, po en mandat pa Lista Marjana Šarca, SMC, SAB in SLS - Glas za otroke in družine.

Anže Logar je po zaprtju volišč dejal: "Naredili smo, kar smo lahko." Prav tako je dodal, da je zadovoljen, da so toliko prevetrili ljubljansko kotlino, saj se je okoli 10 odstotkov več volivcev udeležilo volitev. "To je dober znak. Očitno se z agilno kampanjo to da. To je dobro izhodišče za naprej."

Njegova soproga Mija Janković pa je v izjavi za medije poudarila, da Janković dela tako za Ljubljančane kot tujce, ki živijo v Ljubljani. "Ob prvi zmagi sem rekla, če bomo v času njegovega županovanja dosegli, da se bomo vsi pozdravili z dvignjeno glavo, je dosegel veliko. In mislim, da je to dosegel in da se bo še naprej še lepše dogajalo," je dejala in dodala, da je verjela v novo zmago.

Na vprašanje, kaj bo za njega danes uspeh, pa Logar pravi: "To, da smo se dobro držali med kampanjo. Tudi to, da nismo naredili nobene večje napake med kampanjo in da smo se trudili v času kampanje predstaviti naša programska stališča. Bilo je dovolj soočenj, da so si lahko ljudje ustvarili sliko, v katero smer naj Ljubljana gre." "Upam, da so ljudje razumeli naš dober namen, željo po spremembi," še dodaja Logar.

V Logarjevem štabu je po njegovih besedah odlično vzdušje. "Prišla je velika množica podpornikov, tudi tisti, ki so pomagali v kampanji. Glede na opravljeno delo, je bila ta zmagovalna. Naredili smo vse, kar je bilo v naši moči, da prepričamo volivce in volivke," je povedal.

Tudi Logarjeva podpornica in ljubljanska mestna svetnica SDS Mojca Škrinjar je dejala, da je bila volilna kampanja izjemno pozitivna, utemeljena na programu. "Veliko smo se pogovarjali z ljudmi, dobili smo res pravi stik z ljudmi, kar je največ vredno," je dejala. To je po njenem mnenju uspeh ne le za Logarja, ampak za "vse nas, ki smo se trudili za boljšo, bolj vsebinsko Ljubljano, ki je pametno mesto, prijazno do ljudi," je dejala ter izpostavila zdravje, promet, gradnje, poplavno varnost.

Pezdir: Še nikoli niso bili rezultati tako visoki za Jankovićeve konkurente

Rado Pezdir je v komentarju na vzporedne rezultate dejal: "To so prvi rezultati, ki pa do sedaj še nikoli niso bili tako visoki za Jankovićeve konkurente. To pomeni, da je rezultat vseeno dober. Še boljše pa je to, da se je teren na desnici začel povezovati v Ljubljani, medtem ko se je na strani Jankovića zelo razpršil."

Na vprašanje, kako to, da je levica še vedno tako močna v prestolnici, Pezdir pravi: "To je vprašanje za milijon dolarjev. Ljubljana je tradicionalno nagnjena v levo in na levici prenese tudi marsikaj – tudi popolni suspenz ostalih kandidatov stranke Levice, SD, ki so tradicionalno dobivale dobre rezultate. Na levem političnem polu se bodo morali vprašati, kaj želijo – obstati ali biti del Jankovićeve grupacije."

Janez Janša, prvak SDS, je na vprašanje, zakaj je Ljubljana tako trd oreh za desnico, dejal:"Čestitam Logarju za dober boj. Ljubljana je res nekoliko specifična po prejemih volilne kampanje in po volitvah. Gre za nekatere stvari, ki jih očitno obvlada le Janković. Trend je pozitiven, udeležba precej višja kot je bila pred štirimi leti, kar je pozitiven rezultat."

Kdo sploh lahko premaga Jankovića? "Ljubljančani. Dvomim, da je sploh kdo v potencialni politični konkurenci sposoben uporabljati enake metode, kot jih uporablja," na vprašanje odgovarja Janša.

"Veselijo me nekateri trendi, rezultat pa pač ne," je bil kratek in jedrnat Janša glede rezultata volitev v prestolnici."Anže Logar je s svojim rezultatom dokazal, da je eden od vrhunskih politikov v SDS in vsakega takšnega smo zelo veseli." "Jankovića se prijemlje geslo 'ni važno, kaj delaš, važno je, da si naš'," je dejal Janša. Glede rezultatov tokratnih lokalnih volitev pa je janša v svojem stilu dejal, da je vse videti, da je za stranko SDS glasovalo več volivcev kot za celotno vladno koalicijo.

Nove volitve, nova zmaga v prvem krogu

Jankoviću je na svojih petih volitvah tudi petih uspelo zmagati že v prvem krogu. Leta 2006 je dobil 62,99 odstotka glasov, podprlo ga je 82.251 Ljubljančank in Ljubljančanov. Štiri leta pozneje je svoj odstotek še izboljšal, podprlo ga je 64,79 odstotka tistih, ki so se udeležili volitev. Je pa kljub boljšemu odstotku dobil manj glasov kot pred svojim prvim mandatom, in sicer 64.178. Leta 2012 so bile v Ljubljani nadomestne volitve, za Jankovića je takrat svoj glas oddalo 61.727 Ljubljančank in Ljubljančank (60,99 odstotka). Leta 2014 pa je slavil s 57,53 odstotka oziroma s 46.173 glasovi podpore.

A tudi za Jankovića, kot je omenil tudi Pezdir, vse ni rožnato. Medtem ko mu iz volitev v volitve podpora, če upoštevamo število glasov zanj, pada, njegovim nasprotnikom raste. In tako uspešen, kot je bil glede na vzporedne volitve letos Logar, ni bil še nobeden Jankovićev izzivalec.