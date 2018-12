Zmagovalka postala poraženka

Po drugem krogu županskih volitev novembra 2006 se je v Izoli začel dolgotrajen boj za županski stolček med Tomislavom Klokočovnikom (Izola je naša) in takratno županjo Bredo Pečan (SD). Segel je vse do ustavnega sodišča, ki je dokončno odločilo junija 2007, torej več kot pol leta po volitvah. Na koncu je slavil Klokočovnik, ki ga je, tako kot zdaj koprskega župana Borisa Popoviča, zastopal odvetnik Franci Matoz .

Izola 2006: Boj za županski stolček vse do ustavnega sodišča

A najprej je kazalo na zmago Pečanove, dobila naj bi dva glasova več. Klokočovnik je zahteval ponovne štetje ter razveljavitev po pošti prispelih glasovnic, ki niso bile ožigosane z datumom.

Občinska volilna komisija je vztrajala pri prvotnih izidih, zato je Klokočovnik na ustanovni seji izolskega občinskega sveta zahteval, da ne sprejme sklepa o ugotovitvi izvolitve Pečanove ter naj volilni komisiji naloži razpis ponovnih volitev. Občinski svet je Klokočovniku v celoti ugodil, a se je Pečanova pritožila na Upravno sodišče v Novi Gorici.

Sodišče je zadevo vrnilo v ponovno obravnavo občinskim svetnikom. Dodalo pa je, da mora volilna komisija odpraviti nepravilnosti, ki jih je zagrešila. Januarja 2007 je ta posledično ponovno presojala 12 glasovnic, prispelih po pošti in ugotovila, da so neveljavne. Volilni izid se je spremenil v prid Klokočovniku, ki je prejel 4208 glasov, Pečanova pa šest manj.

Pečanova je odločitev spodbijala na občinskem svetu, ki pa je 11. januarja 2007 za župana razglasil Klokočovnika, in nato na upravnem sodišču, kjer prav tako ni bila uspešna. Nato se je obrnila še na ustavno sodišče. To je marca 2007 zavrglo njeno ustavno pritožbo, s katero je spodbijala izid volitev, junija pa je zavrnilo še njeno ustavno pritožbo zoper sodbo in sklep upravnega sodišča v Novi Gorici.

Postojna 2014: Najprej en, nato dva glasova razlike

Pred štirimi leti je bilo izjemno napeto po drugem krogu županskih volitev v Postojni, saj je po neuradnih izidih Igor Marentič zmagal le z enim glasom prednosti pred takratnim županom Jernejem Verbičem. Ta je zaradi tesnega izida zahteval ponovno štetje glasovnic in občinska volilna komisija je zahtevi ugodila.

Po ponovnem preštetju vseh glasovnic na vseh 30 voliščih so potrdili zmago Marentiča, izid pa se je minimalno spremenil – na koncu je slavil z dvema glasovoma prednosti. Dobil jih je 3319, Verbič pa 3317.

Na letošnjih volitvah sta se Marentič in Verbič znova pomerila, a je Marentič tokrat prepričljivo zmagal že v prvem krogu. Dobil je 5006 glasov, medtem ko se je podpora Verbiču ustavila pri 1894 volilnih glasovih.