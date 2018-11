Arsenovič: Komaj čakam, da z ekipo začnemo delati

V Mariboru vse kaže na drugi krog med Kanglerjem in Arsenovičem. Kangler napoveduje, da se bo boril naprej "s srcem za Maribor", Arsenovič pa pričakuje športno-poslovno-županski boj in verjame, da bodo zmagali. "Ostal bom takšen, kot sem – veste, da rad delam in komaj čakam, da z ekipo začnemo delati," je napovedal.

Na lokalnih volitvah, ki so potekale v 212 občinah po državi, se je dobrih 1,7 milijona volilnih upravičencev danes lahko izreklo o novih županih in občinskih svetnikih. Volilna udeležba je bila 44,57- odstotna, najvišja v Solčavi, najnižja pa v Brezovici. V Mariboru se bosta po do zdaj preštetih glasovih v drugi krog 2. decembra uvrstila Franc Kangler, ki so ga z županskega stolčka pred šestimi leti odnesli radarji, in je dobil 31,5 odstotka glasov, ter politični novinec ter podjetnik Saša Arsenovič z dobrimi 38 odstotki glasov. Absolutni poraženec je sedanji mariborski župan Andrej Fištravec.

Arsenovič: Danes je v resnici zmagal Maribor Arsenovič pravi, da nad dobrim rezultatom ni niti malo presenečen. "Kampanja je bila izjemno zanimiva, pestra, rasli smo iz dneva v dan, mogoče smo potrebovali še kakšen dan, pa ne bi bilo treba čakati še 14 dni," je povedal in požel bučen aplavz ob besedah:"Danes je v resnici zmagal Maribor, zato hvala vsem, da ste šli na volišča!" "Čutim, da si Maribor želi resničnih sprememb in obljubljam, da bomo skupaj z že izvoljenimi našimi mestnimi svetniki v sodelovanju z drugimi uspeli vsa ta leta dolgo obljubljene projekte realizirati in da bomo poskrbeli, da bo Maribor dobil zaslužen boljši mestni servis. Obljubljam, da bom kot župan delal kot najboljši poslovodja za to, da bodo vse firme delale v korist vseh nas," je dejal. Arsenovič upa, da bo volilna kampanja v prihodnjih dveh tednih pred drugim krogom glasovanja bolj vsebinska. "Upam, da bomo končno govorili o razvoju Maribora, ne toliko o meni osebno," je še dejal. Na vprašanje o protikandidatu v drugem krogu, je dejal, da ceni vsakega nasprotnika. "Pričakujem športno-poslovno-županski boj in verjamem, da bomo zmagali," je napovedal. "Ostal bom takšen, kot sem – veste, da rad delam in komaj čakam, da z ekipo začnemo delati."

Kangler: Borili se bomo naprej, s srcem za Maribor "To je veliko priznanje za naš tim. Dobro smo delali, voljo ljudstvo je treba spoštovati in ni druge. Borimo se naprej, s srcem za Maribor," pa je uvrstitev v drugi krog komentiral Kangler. Po njegovih besedah so občani Fištravca na nek način kaznovali, ker ni izpolnil svojih obljub. "Jaz pa tisto, kar obljubim, tudi naredim." Posebne taktike za drugi krog Kangler ne načrtuje, vesel je, da so bili že v kampanji pred prvim krogom spoštljivi eden do drugega. Ob tem je dodal, da kljub občasnim povišanim tonom v politiki ne sme biti zamer, pač pa je treba delati naprej v dobro mesta. Trenutno še ne razmišlja o tem, kdo ga lahko podpre pred drugim krogom, bo pa vsaka podpora dobrodošla. "Ta teden bo naporen, opravil bom razgovore z nekaterimi političnimi strankami v Mariboru, kako se bodo odločili, pa bomo videli," je dejal. Na komentar, da ga je Arsenovič ne samo dohitel, pač pa celo prehitel, pa je odvrnil le:"Res je in temu nimam kaj dodati."

Fištravec: Pomembno je, da gre Maribor naprej Absolutni poraženec teh volitev je Fištravec, ki je pričakoval boljšo uvrstitev in v drugem krogu celo napovedoval zmago. "To so volitve, zame je bistveno, da se je stagnacija mesta po 30 letih zaključila, da Maribor po vseh parametrih raste, manj je brezposelnosti, več novih delavnih mest, velike investicije. Maribor gre naprej. Mestu gre bolje, to je pomembno," je komenitral slab izid. Mariborčani in Mariborčanke po njegovih besedah niso vajeni dobrih novic."Ampak saj se bodo navadili in bodo tudi drugače gledali na te štiri leta, ker v teh letih se je vse to zgodilo."

Ob vsem tem je snel svoj klobuk, brez katerega ga javnost vidi le redko. Na vprašanje naše novinarke na terenu, ali je to storil v znak simbolne predaje, je odvrnil, da klobuk sicer nosi vsak dan, v zaprih prostorih pa ga vedno sname, "saj se tako spodobi". Na vprašanje, katerega od svojih nasprotnikov bo podprl v drugem krogu, je odvrnil, da nikogar. O tem, kaj bo počel sedaj, pa pravi, da bo najprej počakal končne rezultate, nato pa vse skupaj dobro prespal. "Jutri pa bo nov dan in bom lažje razmišljal."

