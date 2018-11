'Raje se peljem z neizkušenim voznikom, kot z nekom, ki so mu vzeli izpit'

Prvi krog županskih volitev v drugem največjem slovenskem mestu še ni dal odgovora, kdo bo vodil občino prihodnja štiri leta. Od 18 kandidatov, največ med vsemi občinami, sta ostala le še dva – povratnik Franc Kangler in podjetnik Saša Arsenovič. V oddaji 24UR ZVEČER sta se še zadnjič soočila.

V Mariboru bo v nedeljo štel vsak glas. Tako na tesno gre v boju za županski prestol med nekdanjim padlim županom Francem Kanglerjem in političnim novincem in podjetnikom Sašo Arsenovičem. Celo tako na tesno gre, da so se v volilno kampanjo vključile kultne mariborske Viole in pred koncem volilne kampanje podprle Kanglerja. V oddaji 24UR ZVEČER sta še zadnjič odgovarjala na vprašanja voditelja Uroša Slaka. Koga podpirajo Viole? Saša Arsenovič, ki je v prvem krogu prejel dobrih sedem odstotkov več od Franca Kanglerja, pravi, da Viole znajo športno navijati, njihovega ustanovitelja Romana Križnjaka pa ceni, a meni, da se je malo preuranil in pozabil, da je bil med protesti proti Kanglerju večina priprtih prav Viol. "In dvomim, da ima za seboj Viole v celoti," je dodal. Kangler se ne strinja, da so bile na protestih Viole v prvih vrstah: "To je nekdo iz politike želel zlorabiti to skupino. Prepričan sem, da so Viole v meni prepoznale politično osebnost z vizijo." Pravi, da jim ni obljubil nič: "Tukaj vam prisežem, pri bogu, z njimi nisem imel vsebinskega stika."

Zadnje soočenje Kanglerja in Arsenoviča FOTO: POP TV

Povezovanje s Fištravcem zanikata oba Arsenovič je prepričan: "Mogoče pa je to, ta naravni del koalicije, ki se je naredila, ko sem vstopil na politično sceno med gospodoma Kanglerjem in Fištravcem, in še vedno želita delovati skupaj, da bi prišla do starega, jaz si pa želim novega in prihodnost za Maribor, ki ne bo imela s starimi stvarmi nič skupnega." Kangler odgovarja, da se je s Fištravcem pravzaprav dogovarjal Arsenovič in mu tudi pomagal pisati program. Arsenovič je to demantiral: "Ne vem, zakaj bi dal nekomu roko, da bi kandidiral proti nekomu. Programa nisem pisal, je pa res, da me je Fištravec dva meseca pred volitvami začel spraševati, kako bi uredili mesto. Iz tega sem se izvlekel bolje kot marsikdo, ki ga je, po štajersko povedano, namočil v zgodbo."

Franc Kangler je svojemu protikandidatu očital, da premalo pozna zakon in se ne zaveda, kakšno je delo župana. FOTO: POP TV

Kangler Arsenoviču očital, da nima politične kilometrine Pestro je bilo tudi pri naslednji temi – politični kilometrini obeh kandidatov. Kangler se je spraševal: "Komu bi vi zaupali voziti avtobus, nekomu, ki je včeraj naredil izpit ali nekomu, ki ima že dvajset let izpit?" Arsenovič pa mu je cinično pripomnil: "Jaz bi vsekakor raje zaupal nekomu, ki je pravkar naredil izpit in vozi pazljivo kot pa nekomu, ki mu je bil izpit odvzet, ki je večkrat napihal in ki je povzročal prometne nesreče." Kangler je Arsenoviču še očital, da sta morala v Maribor priti Miro Cerar in Zdravko Počivalšek, in da kandidira pod "ljubljansko" stranko SMC. "Vas podpira tudi SDS s sedežem v Ljubljani, vi se vozite v Ljubljano od leta 1984 in ste prej prišli do naslova POP TV kot jaz, ki se nisem tako dobro znašel tukaj," mu je odgovoril Arsenovič.

Arsenovič: "Ne vem, zakaj bi dal nekomu roko, da bi kandidiral proti nekomu." FOTO: POP TV

Arsenovič: Lahko bi pogledal vase in si priznal napako Kot ključno razliko med njima Arsenovič izpostavlja, da Kangler nima moralne integritete: "Mislim, da je to ključna razlika, ne glede na ustavno pravico. Lahko bi pogledal vase in si priznal napake, ki jih je naredil. Za 20 milijonov je oškodoval mestno blagajno, kredite še zdaj plačujemo, bil je v resnici slab gospodar." "To ni res, resnica in pravica vedno zmaga in tudi v mojem primeru v vseh tistih ovadbah, ki so bile politično motivirane je bilo tako. V mojih šestih letih smo realizirali 53 evropskih projektov," pojasnjuje Kangler. Arsenovič mu glede izvedbe projekta Lutkovnega gledališča očita: "Prvič, projekt je začel Boris Sovič, drugič, gradil bi ga Granit za osem milijonov evrov, pa se raje izbrali MTV za 14 milijonov evrov. Ko govorite o preprostem človeku, od kje ima preprost človek 40.000 evrov za položiti, kot vaša žena?" "Seveda to je čista laž," odgovarja Kangler in pravi, da je izvor denarja, ki ga je položila žena pravnomočno dokazal na sodišču: "In sem edini politik, ki ima pravnomočno sodbo v rokah. Sodnica je presodila, sodni izvedenec je dokazal, da imam prav." Arsenovič se je moral zagovarjati tudi zaradi domnevne prezadolženosti svojega podjetja: "Moje podjetje Galerija Gosposka je zadolženo za 3,5 milijona evrov, novinar Požar je povzel maksimalno hipoteko, do katere bi se podjetje lahko zadolžilo, tukaj je razlika 4 milijone evrov." "Nekaj je imeti kredit in obveznost do banke, ki jo jaz zelo redno plačujem in sem še vedno kreditno sposoben," zatrjuje Arsenovič.

O tem, kateri bo prvi projekt na županski funkciji oba omenita knjižnico in tretjo fazo prenove Ljudskega vrta. FOTO: POP TV