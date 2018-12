Matoz: Vsak razumen človek bi zahteval ponovno štetje

Minimalna razlika nikoli in nikdar ne more biti merilo za to, da bi šli ponovno štet.

"Povsem razumno je pričakovati, da kadar je izid tako tesen kot v Kopru, ko je bilo od 28.000 oddanih glasovnic sedem glasov razlike, da vsakega razumnega človeka pelje k temu, da se zahteva ponovno štetje glasovnic in preveritev tega izida." S temi besedami je odvetnik Franci Matozv oddaji 24UR ZVEČERkomentiral odločitev, da z aktualnim koprskim županom Borisom Popovičemvložita ugovor. Kot je dejal, je ta "konkreten, obrazložen in utemeljen, priloženi pa so tudi dokazi".

Prva od nepravilnosti, ki jo s kandidatom izpostavljata v ugovoru, je po njegovih besedah kršitev volilne pravic štirim volivcem, ki so želeli glasovati na domu, vendar jim to ni bilo omogočeno, kljub temu da so na občinsko volilno komisijo pravočasno poslali pisno zahtevo. "V enem primeru so člani volilnega odbora prišli na dom dveh volivcev, ki nista mogla zaradi zdravstvenega stanja glasovati. Namesto njiju je hotela glasovnice obkrožiti hčerka, voljo sta jasno izrazila, da bi volila za kandidata Borisa Popoviča, vendar je odbor menil, da to ni dopustno. Kar pa seveda ne drži, kajti lahko bi bila oseba tudi hroma, če jasno izrazi svojo voljo, potem odbor to zapiše v zapisnik in seveda tak glas šteje," je pojasnil.

Poleg teh štirih primerov pa izpostavljata še enega, in sicer volivko, ki je pravočasno prijavila stalno prebivališče, a kljub temu ni smela voliti.