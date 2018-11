Mišič potrdil: Popoviča sem prijavil policiji

Potem ko je Gašpar Gašpar Mišič , eden od protikandidatov koprskega župana Borisa Popoviča, v sinočnji oddaji24UR ZVEČER napovedal, da ga bo prijavil policiji , ker delavce komunalnega podjetja Marjetica Koper sili v to, da na volitvah glasujejo zanj, je danes to tudi storil. Kot je povedal za 24ur.com, z namenom, da se"takšne zlorabe preprečijo".

Kot pravi, se zaveda, da na ta način ne bodo veliko dosegli, zato so na Facebooku liste Naš kraj objavili tudi navodila, kako lahko tisti, ki so prisiljeni v glasovanje za Popoviča, še vedno izrazijo svojo voljo. "Obkrožite kandidata, ki ni vaša izbira, fotografirajte glasovnico, obkroženega kandidata prečrtajte in obkrožite kandidata po vaši izbiri," so zapisali.

"Navodilo delimo zaradi včerajšnjega dogajanja, ko so kombiji po ukazu aktualnega župana Borisa Popoviča v delovnem času vozili zaposlene na JP Marjetica Koper na volišče, kar je nedopustno!" so pojasnili in pripisali:"Za volitve brez pritiska in prisile!"