Na Ptuju zmaga Nuške Gajšek, na čelo slovenjegraške občine Tilen Klugler

Na Ptuju so prešteli že vse glasovnice volivcev. Nuški Gajšek so volivci namenili 66,32 odstotka glasov, njenemu tekmecu, nekdanjemu županu Štefanu Čelanu pa 33,68 odstotka glasov. Gajškova bo prva ženska, ki bo zasedla županski položaj mestne občine Ptuj. V Slovenj Gradcu, edini koroški občini, ki v prvem krogu ni dobila župana, pa je župansko tekmo dobil politični novinec Tilen Klugler, ki bo nasledil dosedanjega župana Andreja Časa.

V najstarejšem slovenskem mestu sta se danes v drugem krogu pomerila nekdanji župan Štefan Čelan, ki je občino vodil med leti 2002 in 2014, in kandidatka SD Nuška Gajšek, ki je nekoliko presenetljivo v prvem krogu prejela največ glasov.

Novoizvoljena županja Ptuja Nuška Gajšek. FOTO: Facebook

"Iskreno se zahvaljujem vsem Ptujčankam in Ptujčanom, ki so mi zaupali svoj glas, saj so prepoznali, da Ptuj potrebuje drugačno vodenje. Vem, da nam bo v povezovalnem in pozitivnem duhu, kar bo spremljalo moj mandat, uspelo veliko dobrih stvari. Želim si, da bo kvaliteta bivanja naših občank in občanov čez štiri leta boljša," je v prvi izjavi povedala novoizvoljena županja. Medtem pa je edini ženski predstavnici na čelu slovenskih mestnih občin že čestital tudi Dejan Židan, predsednik stranke SD.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Z nekaj posamičnimi iskricami je kampanja v prvem krogu minila mirno, hitro se je izkazalo, da ima večina kandidatov precej podobne programe in zamisli o tem, kako razviti mesto v prihodnjih štirih letih. Še bolj se je pošten boj izrazil pred drugim krogom županskih volitev. Oba kandidata ne glede na rezultat že zdaj napovedujeta sodelovanje. Vsak ima sicer za sabo po šest mestnih svetnikov, tako eden kot drugi pa bosta v primeru poraza člana 25-članskega mestnega sveta. Časa bo na županskem stolčku v slovenjegraškem Rotenturnu zamenjal Klugler V mestni občini Slovenj Gradec so volivci v drugem krogu izbirali med aktualnim županomAndrejem Časom in političnim novincem v mestu, Tilnom Kluglerjem, sicer direktorjem občinskega javnega zavoda Spotur, ki ga je podprlo tudi več strank. Po skoraj vseh preštetih glasovih se je napet dvoboj končal z zmago Kluglerja. Po neuradnih izidih je prejel 51,92 odstotka glasov, Čas pa 48,08 odstotka. "Kar si je Slovenj Gradec želel, to je Slovenj Gradec dobil," je v prvi izjavi dejal Klugler."Obljubim, da bomo šli s polno paro naprej, tako kot smo šli skozi celotno kampanjo," je ob množici podpornikov dejal 42-letni Klugler in dodal, da je danes dan za veselje in slavje. Kot je še dejal, je mogoče pričakoval kakšen odstotek več, a da je trenutno pomembna le zmaga. Napovedal je, da bodo začeli z ekipo že jutri razmišljati o tem, kako peljati Slovenj Gradec med "top deset slovenskih občin". Najprej bo sicer opravil primopredajo z dosedanjim županom, nato pa se lotil razvojno naravnanega proračuna.

FOTO: 24ur.com

Volilna kampanja tudi v znamenju ostrih besed Oba kandidata sta si nekaj ostrih besed namenila že pred prvim krogom, ostrina pa ni popustila tudi v preteklih dveh tednih. Klugler je pred prvim krogom prednjačil po številu dogodkov na terenu, s čimer je nadaljeval tudi tokrat. Hkrati je bil še naprej aktiven tudi na družbenih omrežjih. Čas pa je pred drugim krogom okrepil prav aktivnosti na spletu in večkrat svoja stališča objavil na družbenih omrežjih. V zadnjem tednu kampanje sta imela aktualni župan in njegov izzivalec za prevzem županskega mesta še zadnja predvolilna soočenja.

Po prvih neuradnih rezultatih kaže, da bo v Slovenj Gradcu rezultat zelo tesen. FOTO: Facebook

Časa, ki je občino vodil zadnjih šest let, je rezultat v prvem krogu volitev, ko so se za župansko mesto potegovali štirje kandidati, presenetil. Prejel je 2996 glasov volivcev, kar je po še neuradnih podatkih 33,7 odstotka vseh. Klugler, ki je sicer veljal za njegovega najresnejšega nasprotnika, pa je prejel 1245 glasov več in skupno nabral za 47,7 odstotka vseh glasov. Oba sta sicer županski kandidaturi vložila s podpisi volivcev. Pri tem je Časa podprla Slovenjgraška lista za mesto in podeželje, Kluglerja pa so pred prvim krogom podprle stranke SD, DeSUS in SMC ter listi Povezujemo za Slovenj Gradec! in Lista Borisa Raja. Dodatno je pred drugim krogom volitev na svojo stran pridobil še SLS. Prav močna strankarska podpora je bila tista, zaradi katere je moral med kampanjo odgovarjati na očitke, da ni neodvisen kandidat, a je vseskozi vztrajal, da to ne drži. Sicer pa tako Čas kot Klugler novoizvoljeni slovenjgraški mestni svet, v katerem deset mest zasedajo nestrankarski kandidati, ocenjujeta kot dobrega. Stranke in liste, ki podpirajo Kluglerja, v njem zasedajo 13 mest, Časova podpornica, Slovenjgraška lista za mesto in podeželje, je dobila pet mest.