Povolilna saga v Šmarjeških Toplicah se nadaljuje

Tisti volivci, ki nameravajo glasovati preko pošte, morajo občinsko volilno komisijo o tem obvestiti do ponedeljka, 10. decembra, do 24. ure. Volivci, ki nameravajo glasovati na domu, pa morajo komisijo o tem obvestiti do četrtka, 13. decembra, prav tako do 24. ure.

Predčasno glasovanje bo potekalo v četrtek, 13. decembra, med 7. in 19. uro, na volišču v Šmarjeti - dvorana Kulturnega doma.