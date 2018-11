Napeto soočenje kandidatov za župana Tržiča

Debata se je zaostrila že pri prvi in najbolj sveži temi - obnovi ceste v Jelendolu. Aktualni župan Borut Sajovic se je branil, da pri samovoljnem odprtju ceste ni šlo za predvolilno potezo, nekdanji župan Pavel Rupar pa je spomnil, da je do podobne nesreče prišlo tudi za časa njegovega mandata, a so škodo sanirali "brez velikega pompa in brez selfijev".

Voditelj oddaje SVET na Kanalu A Gregor Trebušak je štiri dni pred drugim krogom letošnjih lokalnih volitev v studiu soočil kandidata za župana Tržiča, Pavla Ruparja inBoruta Sajovica. Nekdanji in sedanji župan občine Tržič sta si nasprotovala že pri prvi temi, sanaciji ceste v Jelendol, ki jo je nedavno odnesla huda ura. Nasprotja so se še stopnjevala, ko so prišli do sodnih procesov, zaradi katerih je Rupar moral tudi za zapahe. Slednji je aktualnemu županu tudi očital, da je bil obsojen zaradi njegovega molka na sodišču. Braniti se je moral tudi Sajovic, saj je tudi ena zadnjih tržiških investicij, glamping, pod drobnogledom kriminalistov. Oba kandidata sta se ob koncu še opravičila za "neprimerna" dejanja v preteklosti - Sajovic zaradi neprimernega novoletnega darila svojim zaposlenim na občini, Rupar pa zaradi neprimernih izjav v parlamentu.