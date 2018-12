Novoizvoljeni župan Maribora prevzema posle pred božičem

Ustanovna seja mestnega sveta bo 20. decembra. Prvo sejo vodi najstarejši član občinskega sveta oziroma član, ki ga na predlog najstarejšega člana določi občinski svet. Primopredaja med trenutnim in novim županom pa je predvidena en dan po seji mestnega sveta, torej 21. decembra.

Podjetnik Saša Arsenovič je kot županski kandidat SMC v nedeljo v drugem krogu volitev zbral 57,9 odstotka glasov in tako premagal nekdanjega župana Franca Kanglerja, ki so ga poleg njegove NLS podpirale še SDS, SLS in SNS.

Aktualni župan Andrej Fištravec je v prvem krogu volitev izpadel iz tekme. Čeprav je med volilno kampanjo najbolj vneto napadal prav Arsenoviča, mu je danes na družbenem omrežju Facebook čestital ob izvolitvi. "Želim vam, da veliko zaupanje občanov vzamete zelo resno in odgovorno. Pred vami je veliko dela. Veliko projektov, ki smo jih skupaj z ekipo pripravili v mojem mandatu in bolj ali manj le še čakajo na prijavo na razpise za evropska sredstva," je zapisal.