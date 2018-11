Oster besedni boj v zadnjem soočenju Logarja in Jankovića

Izjemno vroče je bilo tudi zadnje soočenje kandidatov za ljubljanskega župana, ki jima na nedeljskih volitvah kaže najbolje. Aktualni župan Janković je izzivalcu Logarju zabrusil, da ko govori o korupciji verjetno misli na svojo stranko in 'madžarski denar'. Logar mu ni ostal dolžan: "Gospod Janković zelo nenavadno bere zakone, morda ima zato toliko težav s sodiščem."

Aktualni ljubljanski župan Zoran Janković je najprej pojasnjeval afero v zvezi z zaposlitvijo farmacevtke na Lekarni Ljubljana. Zanikal je kakršnekoli spolne protiusluge, ki naj bi jih zahteval od farmacevtke v zameno za ureditev zaposlitve za nedoločen čas. Vse očitke v zvezi z dogodkom, ki naj bi se v večernih urah zgodil v prostorih občine, ko v mestni hiši ni veliko zaposlenih. "Gospa je prišla k vratarju, poklicala in jaz sprejemam cele dneve. V tem času sem jih imel že 27.000, samo na dnevih odprtih vrat,"se brani ljubljanski župan. Janković: Žgajnarjeva je želela, da me obsodi ulica Prepričan je, da je tožilkaBlanka Žgajnarnamerno zamudila rok za vložitev tožbe. "Vedela je, da nima nič v rokah in je prepustila to, da me obsodi javnost oziroma ulica," je prepričan Janković. Kandidat za župana Ljubljane Anže Logar je na vprašanje, ali se mu ne zdi, da je njegova kandidatura kljub vsem očitkom na račun aktualnega župana, obsojena na propad, odgovoril, zakaj bi že vnaprej mislil, da se nekaj ne da spremeniti, preden poskusi.

Debata med Jankovićem in Logarjem je bila zelo ostra in neposredna. FOTO: POP TV

"S to kandidaturo smo se že dolgo nazaj resno lotili iskanja odgovorov na tegobe, ki Ljubljančane danes najbolj tarejo, od prometa, zdravstva, pametnega mesta, korupcije,..." razlaga Logar. Nepriljubljenost predsednika njegove stranke SDS, Janeza Janše, v glavnem mestu, ni ovira. Zanika, da bi Janševa vlada vzela Ljubljani 54 milijonov evrov: "Saj vlada Janeza Janše ni vzela Ljubljani 54 milijonov evrov. Vladi, ki sta vzeli Ljubljani denar sta vladi Alenke Bratušek, torej Jankovičevega miljeja, in vlada Mira Cerarja. To sta edini vladi, ki sta Ljubljani, dokazano s sodiščem, vzeli denar in to 28 milijonov evrov." 'Janković je na hrvaški televiziji dejal, da ne bo šel v zapor, dokler bo nasprotoval Janši' Jankovića je obtožil demagogije, da Janševi vladi ves čas očita, da je vzela denar presolnici: "Če se ne motim, je na eni hrvaški televiziji dejal, da on ne bo šel v zapor, dokler bo nasprotoval Janši." Ljubljanski župan je popravil znesek, o katerem je tekel pogovor:"Jaz sem bil na tem sodišču na zagovoru, ko smo tožili za teh 57 milijonov evrov, 57, ne 54, je sodišče ugotovilo, da se nam je res zgodila krivica, ampak, da nismo utemeljili škode."

Na Logarjeve navedbe, da ima župan težave z branjem zakonom in zato tudi s sodišči, se je Janković odzval z besedami, da za razliko od predsednika SDS on hodi na sodišče. FOTO: POP TV

Na Logarjeve navedbe, da ima župan težave z branjem zakonom in zato tudi s sodišči, se je Janković odzval z besedami, da za razliko od predsednika SDS on hodi na sodišče. "Razlika med mano in stranko SDS je, da jaz vidim, da je sodišče prostor, kjer dosežem svojo pravico. Ne pred sodiščem z zastavami, bobni in petjem, tako da pri sebi počistite, v lastni stranki,"je bil oster Janković. "Gospod Janković, bistvena razlika med vami in mano je, da če bom jaz postal župan, meni ne bo treba hoditi na sodišča in bom ves čas lahko posvetil mestu," pa mu je odgovoril Logar. 'Če bi banke plačale zadnjo tranšo, bi bili vsi poplačani' Dotaknili so se tudi projekta Stožice. Župan Janković še vedno zagovarja javno-zasebno partnerstvo z Grepom in pravi, da je občina plačala vse."Mestna občina je vse plačala. Mi smo plačali iz proračuna 114 milijonov evrov brez DDV. In trdim še enkrat, če bi banke plačale zadnjo tranšo, bi bili vsi poplačani," je razložil Janković.

Logar je ob koncu pojasnil, da je s kampanjo zadovoljen. FOTO: POP TV

"Gospod Janković je ves čas zagotavljal, da bodo podizvajalci poplačani, do tiste otvoritve avgusta 2010, potem so bila njegova vrata zanje zaprta," je prepričan Logar, ki je v nadaljevanju Jankoviću tudi očital, da je od javnih posvetovanj odrezal vse strokovnjake, ki se niso strinjali z nekaterimi projekti ali njihovim vodenjem. Logar: Pomirjen sem, ker smo naredili vse kar smo lahko Logar je ob koncu pojasnil, da je s kampanjo zadovoljen: "Jaz sem pomirjen, ker smo naredili vse kar smo lahko. Z omejenimi sredstvi, z zagnanimi člani in tistimi, ki so se priključil kampanji, ker si želijo sprememb, smo se soočili z nekim kapitalsko močnim kandidatom, ki ima plakate na praktično vsakem plakatnem mestu in ki pošilja na domove tudi brošure SPL in tako naprej."

Aktualni župan Janković je izzivalcu Logarju zabrusil, da ko govori o korupciji verjetno misli na svojo stranko in 'madžarski denar'. FOTO: POP TV