Ostro soočenje: 'Naredili smo šov iz Kopra'

Županska bitka v Kopru postaja vse bolj vroča. Popoviča zdaj bremenijo še izjave lokalnih podjetnikov, očitkov pa se mora otresati tudi njegov protikandidat Bržan – se bo po ovadbi zoper Mišiča zaradi domnevnega spolnega napada na podrejeno odpovedal njegovi podpori? In kateri izmed obeh, bo delal tudi v korist svojih nasprotnikov?

Tri dni pred drugim krogom lokalnih volitev smo v oddaji 24UR ZVEČER soočili kandidata za župana Kopra. Aktualni župan naše največje obalne občine Boris Popovič se mora prvič v "županski" karieri "boriti" v drugem krogu. Nasproti mu stoji Aleš Bržan,ki je bil njegov glavni izzivalec že pred štirimi leti. Nove obtožbe zoper Popoviča: tokrat naj bi iz njegovega štaba grozili podjetnikom Popovič se mora ukvarjati z novimi obtožbami. Členi njegovega štaba naj bi grozili lokalnim podjetnikom. Gianni Dolšakje dejal, da ga je klical svetovalec iz Popovičeve ekipe in mu grozil, da ne bo nikoli več delal za občino, če njegov sin kandidira za svetnika na eni izmed list. Popovič pravi, da ne ve kako naj se brani: "Zadnjič sem imel eno mamico nogometaša, danes imam njega." Namignil je, da ima tudi sam precej ljudi, ki se želi izpostaviti in razkriti agitiranje za protikandidata Bržana, pa ne dobi priložnosti. "Njegovi ljudje pripravljajo ljudi, da gredo volit za njega. Pojdite vprašat sindikat žerjavistov v Luki Koper in dobili boste marsikakšen odgovor," je dejal in dodal, da za Bržana dela tudi Gašpar Gašpar Mišič in da pridobi glasove zanj, ker "ima za biti nadžupan". Popovič še dodaja, da osebno ni klical nikogar, da je sicer možno, da se kaj takega zgodi:"Dejstvo je, da to kar jaz vem se v sindikatu v Luki Koper to sigurno dogajam, medtem pa ko temu gospodu (Gianniju, op. a.) jaz tega ne verjamem." Bržan: Kdorkoli je v kazenskem postopku, pri meni podžupan ne bo Protikandidat Bržan pravi, da je besedo nadžupan slišal že pred štirimi leti, ampak da ne ve točno, kaj bi naj pomenila: "Slišal sem tudi , da naj bi bil Mišič podžupan. Naj bo jasno, da kdorkoli je v kazenskem postopku, pri meni podžupan ne bo."

Bržan pravi, da je besedo nadžupan slišal že pred štirimi leti, ampak da ne ve točno, kaj bi naj pomenila. FOTO: POP TV

Popovič zavrača Mišičeve očitke, da je moral staršem groziti, če so hoteli izpisati otroke iz nogometnega kluba: "Absolutno zavračam, nobenega od teh staršev nisem videl. Potem je prišla še ena mamica, ki ima tri otroke, ampak en fant še vedno trenira pri nas, čeprav ne rabi nič plačati, preostala pa sta šla v druge klube, Domžale in Ljubljano, ker sta šla tja v srednjo šolo." "Ti isti ljudje so bili deložirani iz neprofitnega javnega stanovanja, ko je stanovanjski sklad vodil bivši direktor iz vrst SD, ki podpira Bržana. Trdim, da za vsem tem ne stoji popolnoma nič, čista megla,"razloži Popovič. Bržan se do obtožb zoper Popoviča ne želi izrekati, pomenljivo pa doda, da je način dela župana pač tak, karkšen je."Glede na to, da je zaprl javno stranišče, da je zaprl cesto med Ankaranom in Koprom, pač rad nagaja in glede na to, da je teh zgodb več in tudi jaz dobivam klice, ki jih sicer ignoriram, ker se mi jih ne zdi primerno izpostavljati v kampanji, bolj verjamem oškodovancem," pravi Bržan. 'Povejte, sem za vas neizkušen novinec ali prekaljen politik?' Bržan na vprašanje, ali se bo po zadnji ovadbi zoper Gašparja Gašparja Mišiča zaradi domnevnega spolnega napada, odrekel njegovi podpori, najprej ni odgovoril jasno. Dejal je, da Mišičeva podpora ni tako pomembna:"Najprej je treba poudariti, da je to resna zadeva, treba je aktivirati organe pregona in počakati, kaj bo reklo sodstvo."

"Ko delamo vrtce, ko delamo šole, ko delamo ceste, kako naj vem, kdo me je volil?" prvi Popovič. FOTO: POP TV

Na Bržanovo izzivanje, naj se končno opredeli, ali je zanj neizkušen novinec ali prekaljen politik, pa mu je Popovič odvrnil:"Vi ste prekaljen izkoriščevalec politike, prej študenstke organizacije in tako naprej in tako naprej..." Očital mu je še, da je pred štirimi leti po le dveh mesecih, potem ko mu takrat stranka z rekordno podporo v Sloveniji, SMC, ni uspela pomagati "premagati enega Borisa Popoviča, ki je imel takrat sodbo v imenu ljudstva za tri leta zapora", zapustil stranko in razdrl svetniško skupino. "Vi razdružujete, ne združujete," je bil oster Popovič, ki je protikandidatu očital tudi podporo Mišiča in Olge France,ki sta v prvem krogu zasedla tretje in četrto mesto, v drugem krogu pa podprla Bržana. "To sta dva karakterja, ki vam niti slučajno ne bosta dovolila voditi občino," ga je opozoril Popovič. Popovič: Kako naj jaz vem, kdo je volil zame? Bržan je Popoviču še očital, da je znan po širjenju neresnic in je bil za to tudi obtožen in še, da kot župan ne posluša vseh ljudi, še posebej pa ne njegovih nasprotnikov: "Zanimivi so odzivi nekaterih krajevnih skupnosti, ki če ne dajo dovolj glasov Borisu Popoviču, so malo bolj zanemarjene. To so informacije s terena," trdi.

Bržan je prepričan, da bi se dalo odvetniške stroške znižat z mediacijo ali podobnimi cenejšimi in mirnejšimi pristopi. FOTO: POP TV