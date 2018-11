Peterle, Hojs in Pezdir podpisani pod pismo podpore Anžetu Logarju

V pismu podpore Anžetu Logarju so zapisali, da so v"življenju trenutki, ko se moraš oglasiti" ta trenutek pa je po njihovem pisanju pred županskimi volitvami v Ljubljani. Pod pismo se je podpisalo 62 podpornikov, med katerimi so tudi Lojze Peterle, Janez Podobnik, Dimitrij Rupel, Jurij Souček, Žiga Turk, nekdanji obrambni minister Aleš Hojs, babica Luke Dončiča Milena Poterbin inpevkaElda Viler.

"Če nič ne narediš, verjetno tudi ne moreš pričakovati rezultata. Zato tokrat te možnosti ne bomo izbrali, ampak se bomo oglasili," so med drugim zapisali in dodali, da "imajo na tokratnih volitvah možnost, da pošljejo sporočilo, da ni vse vnaprej odločeno."