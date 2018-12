Popovič upa na zmago. 'Z dvignjeno glavo grem, tudi če se bo zgodilo obratno'

Tudi Popovič je ob prihodu v štab dejal, da pričakuje zmago. "Pričakoval sem zmago že v prvem krogu, ampak očitno se ni izšlo. Bilo je 13 kandidatov, 12 protikandidatov, zelo nizka kampanja. Govorili smo samo o nekem karakterju, kako se jaz obnašam in nič o programu." Dodal je še, da bo imel dvignjeno glavo, tudi, če se bo zgodilo obratno in ne bo zmagal. V primeru, da ne bo izvoljen, pa se bo vrnil v podjetniške vode.

Popoviču naj bi ob morebitni zmagi prišel čestitat tudi ljubljanski župan Zoran Janković. "Jaz sem Zoranov prijatelj in njegovo delo podpiram. Mislim, da sva on in jaz dva najboljša župana v tej državi. V to sem prepričan," je dejal.