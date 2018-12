Popovič o domnevnih nepravilnostih drugega kroga volitev

Spomnimo, da je po drugem krogu koprskih županskih volitev, v katerem sta se pomerila aktualni župan Popovič in Aleš Bržan , zmago slavil slednji, in to zgolj s sedmimi glasovi prednosti. Zatem je Popovičev odvetnik Matoz vložil ugovor in zahtevo po vnovičnem štetju glasov.

Po večurni seji občinske volilne komisije je ta potrdila, da je zmago na volitvah slavil Bržan, njegova prednost pa se je povečala na 17 glasov. Popovičev ugovor pa so v celoti zavrnili. Že takrat je Matoz dejal, da so z ugovorom dokazali, da so napake mogoče. "Napake so bile odkrite, niso sicer spremenile volilnega izida, vendar so se potrdile moje trditve, da so bile pri delu volilnih odborov storjene napake."Popovič pa je napovedal pritožbo na občinski svet.