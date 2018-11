SLS še vedno z največ župani, SDS z največ svetniki

Odzivi na delne neuradne rezultate lokalnih volitev se vrstijo. Premier Marjan Šarec je dejal, da je bilo dovolj jemanja občin kot neko peto kolo in da je naloga premierja sodelovati z vsemi župani. Z rezultatom so zadovoljni v SD, tudi v SMC, Janša pa je v svojem stilu dejal, da je za stranko SDS glasovalo več volivcev kot za celotno vladno koalicijo.

Premier Marjan Šarec je ob današnjih lokalnih volitvah poudaril, da je bilo dovolj jemanja občin kot neko peto kolo. "Naredil bom vse za to, da bo lokalna samouprava cenjena, da bo živela in da bodo občine lahko tudi delale," je dejal. Zdi se mu tudi pomembno, da je prvi predsednik vlade z izkušnjami županovanja, saj da je to pomembno znanje. Šarec je v izjavi v Kamniku, kamor je prišel podpret kandidata za župana iz vrst LMŠ in podžupana Igorja Žavbija, spomnil, da se je LMŠ na lokalnih volitvah pomerila v 40 občinah.

Marjan Šarec pravi, da bo naredil vse za to, da bo lokalna samouprava cenjena. FOTO: Miro Majcen

Po približno četrtini preštetih glasovnic sicer kaže, da se bo Žavbi uvrstil v drugi krog. Volivci so mu po delnih neuradnih izidih namenili 32,5 odstotka glasov, kandidatu NSi in aktualnemu podžupanu Kamnika pa dobrih 27 odstotkov glasov. "Veseli bomo vsakega rezultata, ki ga bomo dosegli," je dejal Šarec. V delo svojega naslednika na čelu Kamnika, kdorkoli to že bo, se Šarec ne namerava vmešavati. Naloga premierja je sodelovati z vsemi župani, je poudaril. "Doslej vlade niso razumele delovanja občin. Tudi v širši javnosti se je razumelo občine in župane kot nekaj nepomembnega. Upam, da se to s to vlado vendarle spreminja," je dejal Šarec.

Predsednik NSi Matej Tonin je poudaril, da so zelo zadovoljni z rezultati lokalnih volitev. Med novoizvoljenimi župani jih kar devet prihaja iz NSi, v nekaj občinah pa so se uvrstili v drugi krog. Po Toninovih besedah, so za uspešen volilni rezultat zaslužni predvsem delovni ljudje. V primerjavi z lokalnimi volitvami 2014 so že izboljšali svoj rezultat, takrat so dobili šest županov. "Vendarle kaže, da je NSi na pravi poti in da se naše trdo delo na dolgi rok obrestuje," je povedal.

Prvi korak k temu bi bilo po Šarčevih besedah tudi zvišanje povprečnine s sprejetjem novele zakona o izvrševanju proračuna. Opozoril je, da mora ta biti sprejeta na četrtkovi seji vlade, sicer bodo zamudili roke. Na vprašanje, ali je to ultimat koalicijskim partnerjem, je Šarec odvrnil, da "kjer je volja, je pot"."Gre za neko pričakovanje. Dva meseca vlade sta pokazala, da je dela veliko. Prej bomo spravili proračun čez, prej bomo začeli resno delati," je še dejal predsednik vlade. Židan glede rezultatov optimističen Glede rezultata stranke SD na državni ravni je predsednik stranke Dejan Židanoptimističen, čeprav za zdaj pozna samo delne rezultate. "Ti kažejo, da je od 80 že izvoljenih županov 15 takšnih, ki izvirajo iz kvote SD, na prejšnjih volitvah pa smo od 212 dobili 20 oziroma 21 županov. Torej se nam obeta bistveno boljši rezultat," je dejal. Strinjal se je z ugotovitvijo, da vse več kandidatov kandidira na neodvisnih listah in da se vse manj strank odloča za svoje kandidate. "Mi pa smo stranka, ki se bori naprej, saj se zavedamo, da stranka ne more biti odrezana od lokalnega okolja," je dejal. Židan je rezultate komentiral v Murski Soboti, kjer je na listi SD kandidiral Aleksander Jevšek, ki je po delnih neuradnih izidih dobil še en mandat. Jevškov rezultat je pozdravil, saj je po njegovem mnenju dober župan, ki si zasluži še en mandat. Na to po njegovem kaže tudi to, da je dobil precej več glasov kot pred štirimi leti. Kot župan je Jevšek po prepričanju Židana "naredil že marsikaj, ima pa tudi že pripravljene načrte za naslednja štiri leta". "Zato komaj čakam, da minejo naslednja štiri leta, da bomo murskosobočani živeli še bistveno bolje, kot do zdaj," je dejal. Čestital je tudi vsem kandidatom in kandidatkam svetniške skupine: "Vidimo, da bo tudi ta skupina bistveno izboljšala rezultat, tako da bo župan lažje deloval v mestni občini." SMC se v prvem krogu obetata dva mandata Trenutni rezultati lokalnih volitev kažejo, da bodo kandidati SMC osvojili dva županska stolčka, obeta pa se jim še nekaj uvrstitev v drugi krog. "Tega sem izjemno vesel, najbolj zato, ker prinašajo naši kandidati v vse te občine sveže poglede na prihodnost,"je dejal prvak stranke Miro Cerar. Napoveduje, da bodo vsak glas udejanjili v dobro vseh. V SMC so šli po Cerarjevih besedah na tokratne volitve z dvema ciljema: "Obdržati soliden položaj v občinah, kjer smo bili v zadnjih štirih letih najbolj aktivni, in poseči po županskih mestih, kar nam v prejšnjem mandatu ni uspelo." Trenutni rezultati kažejo, da bosta kandidata SMC zasedla županska stolčka v Beltincih in Osilnici, čaka pa jih tudi nekaj uvrstitev v drugi krog, pri čemer najbolj izstopa tekma za župana v Mariboru.

Predsednica SAB Alenka Bratušek je dejala, da niso razočarani, saj imajo volivci vedno prav. Tudi sicer pa nimajo razloga za razočaranje, saj rezultati še niso dokončni, je dodala. Je pa izrazila željo, da "bi ljudje spoznali, da na dan volitev odločamo o svoji prihodnosti".

Politiko SMC po Cerarjevih besedah vodi želja po razvoju in povezovanju "in tam, kjer bomo prisotni tudi v prihodnjih štirih letih, bomo zvesti tem načelom". "Trdim, da mora biti politika na lokalni ravni osredotočena na ideje, ne na ideologijo. Teh pa imamo v SMC dovolj, da tudi s te pozicije, ki se nakazuje danes, gledamo v prihodnost optimistično," je dodal. Zatrdil je, da bodo vsak glas z današnjih volitev udejanjili "v dobro vseh, tudi tistih, ki niso volili za nas". Tudi v DeSUS zadovoljni Glede na delne neuradne izide lokalnih volitev bo imela DeSUS v večini občin svoje občinske svetnice in svetnike, je poudaril prvak stranke Karl Erjavec. "Pričakujemo, da bomo v primerjavi z ostalimi parlamentarnimi strankami po številu občinskih oziroma mestnih svetnikov na četrtem ali petem mestu," je povedal Erjavec. V stranki so vložili 145 list, po trenutnih podatkih ministrstva pa so pridobili 5,2 odstotka glasov na volitvah v občinske oziroma mestne svete. Janša: Za stranko SDS glasovalo več volivcev kot za celotno vladno koalicijo Predsednik SDS Janez Janša je glede rezultatov tokratnih lokalnih volitev dejal, da je vse videti, da je za stranko SDS glasovalo več volivcev kot za celotno vladno koalicijo. Janša je še poudaril, da bo Lista Marjana Šarca, čeprav vodi državo, v celotni državi dobila manj kot dvoodstotno podporo. Janša je kot pozitivno ocenil tudi nekoliko višjo volilno udeležbo. Podobnik: Rezultat štejemo za veliko zmago

Največ županskih mandatov imajo po trenutnih podatkih SLS (23), sledi SD (14), nato SDS (12) ter NSi (9). Glede uvrščenih kandidatov v mestne in občinske svete pa krepko vodi SDS, sledi SD, tej pa SLS.