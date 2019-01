Kdo je župan Šmarjeških Toplic?

Mesec in pol po drugem krogu lokalnih volitev, ki so se v Šmarjeških Toplicah najprej končale z izenačenjem, po pritožbi pa z minimalno zmago Marjana Hribarja , v občini še vedno niso dočakali menjave oblasti. Na volitvah poražena županja Bernardka Krnc je namreč konstitutivno sejo sklicala šele za 30. januarja, do takrat pa niti novi župan niti novi mestni svet ne moreta začeti z delom. "Zapleti, ki jih povzroča samovolja bivše županje, so resni in ogrožajo demokratične temelje ter navsezadnje tudi poslovanje občine v tekočem letu," je v sporočilu za javnost opozoril Hribar.

"Takšne časovne okvire določa večina poslovnikov občinskega sveta slovenskih občin in takšno prakso svetuje občinam Ministrstvo za javno upravo. Ne glede na to pa je dolžnost vseh organov občine v skladu z njihovimi pristojnostmi, da do konstitutivne seje občinskega sveta pride takoj, ko so izpolnjeni vsi vsebinski in formalni pogoji, to pa je, ko je občinska volilna komisija oddala poročilo o rezultatih volitev. Od takrat dalje ni več ovir, da ne bi bila seja sklicana brez odlašanja," so dodali. V Šmarjeških Toplicah so poročilo oddali že 19. decembra.

Da - čeprav to ni izrecno zapisano v zakonu - ravnanje ni sprejemljivo, je jasno iz nadaljevanja odgovora. "Konstitutivno sejo občinskega sveta je treba sklicati takoj, ko so izpolnjeni vsi vsebinski in formalni pogoji, zato se zdi, da pomeni več kot enomesečni zamik med sklicem seje in dnem, ko se bo organ sestal, v resnici izvotlitev določb zakona," so zapisali.

Volivci iz Bele Cerkve zahtevajo ponovne volitve

So pa na stran Bernardke Krnc stopili skupina občanov in občinski svetniki iz volilne enote Bela Cerkev. Občini so predali peticijo s 364 podpisi za ponovne volitve v njihovi volilni enoti. Te so bile že razpisane, a jih je volilna komisija po razsodbi upravnega sodišča tik pred zdajci preklicala in odločila v prid protikandidatu Marjanu Hribarju.

Šmarješki podžupan Aleksander Pavličje povedal, da so se za peticijo odločili, ker menijo, da so bili s preklicem ponovnih volitev v Beli Cerkvi izigrani in da bi ponovne volitve bistveno vplivale na izid volitev. Podpisniki zahtevajo tudi odstop predsednika volilne komisije Fredija Bančova, Pavlič pa ob tem opozarja, da bodo za uveljavitev svoje volje uporabili vse razpoložljive pravne poti.

Hribar je v odzivu dejal, da je volilna zakonodaja "povsem jasna" in da je občina "že dobila zmagovalca županskih volitev".