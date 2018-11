'Nekoč uspešne Domžale, so zaspale'

Nekoč so Domžale že bile mestna občina, potem pa so ta status izgubile. Danes gre za občino z več kot 35.000 prebivalci. Ima močno gospodarstvo in podjetništvo, z glavnim mestom je občina povezana z vlakom, avtobusi, avtocesto ter hitro cesto. Brezposelnost je nižja od povprečja v Sloveniji, in zdi se, da gre za zgodbo o uspehu. Gre res?

V prvem krogu lokalnih volitev aktualni župan Toni Dragar ni uspel prepričati dovolj volivcev za zmago v prvem krogu. V drugem krogu se bo tako moral pomeriti z izzivalcem Metodom Marčunom, ki ga podpirajo stranke SDS, NSi, SD in SMC. Zbral je 43,5 odstotka glasov.