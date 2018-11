Soočenje kandidatov za župana Kopra: V občini je preveč favoriziranja in ljudi, ki niso slišani

Gašpar Gašpar Mišič je na vprašanje, kako komentira, da sta z aktualnim županom Popovičem uspe šno sodelovala, potem pa sta se razšla, odgovoril: "V času dela na mestni občini sem krasno sodeloval z Borisom Popovićem, dokler se je to dalo. Ko pa je iskanje smisla izgubilo smisel, sem se moral odpraviti drugam, saj je najbo lj modro, da se umakneš, če vidiš, da nekaj ne pelje v pravo smer. Da sem danes tukaj, je rezultat poziva občank in občanov različnih interesnih skupin, da se vrnem v Koper. Da uredim tisto, kar je treba urediti, saj občini veliko manjka predvsem pri enak opravnem uravnoteženem razvoju in razdelitvi občinskih sredstev." Pri tem je izpostavil, da je v občini Koper preveč favoriziranja posameznih dejavnosti, recimo športnih klubov, in posameznikov, ki so ’priskledniki’. So pa določeni ljudje, ki niso slišani, dodaja Mišič.

Po njenem mnenju so prebivalci premalo informirani o tem, kako se porablja občinski denar: "Določene stvari lahko pohvalimo, a mestno jedro in stavbe v njem propadajo, imamo luknjaste ceste brez razsvetljave, brez otro ških igrišč, šole pokajo po šivih,"dodaja. Kot je prepričana, je po 16 letih čas za spremembe: "Apeliramo, da ponujamo prijazno politiko, naravnano do ljudi in do njihovih potreb."

Soočenje županskih kandidatov za mestno občino Koper so morali izvesti v občini Ankaran, saj so mestno občino Koper zaprosili za uporabo javne površine, kjer bi izvedli soočenje, a so z občine so sporočili, da se aktualni župan in kandidat za župana Boris Popovič tega soočenja ne bo udeležil. Dodali so, da lahko z vlogo zaprosijo za uporabo javne površine, a da bodo televizijski ekipi to vlogo zavrnili in zato soočenja na javni površini v Kopru niso mogli izvesti.

Na vprašanje, če je res, da sta z aktualnim županom dobro sodelovanje prekinila, ker je Popovič želel, da Mišič odpusti mamo nogometaša zaposlene v Marjetici, ki jo je vodil Mišič, ker je njen sin zapustil Koprski nogometni klub. Mišič je potrdil, da je to res in da to zanj ni bilo sprejemljivo in da je zahtevo odklonil ter mamici obljubil, da bo raje sam dal odpoved.

Na vprašanje, kako komentira, da potem, ko je kandidiral za župana Pirana in Ankarana zdaj kandidira še za župana Kopra, je Mišič odgovoril, "da na Koper ne moremo gledati kot na vrtiček, ampak mora kot največja mestna občina ponuditi roko manjšim občinam. Moj namen je, da združimo vse obalne občine in zgradimo enotno destinacijo. Da pride do spremembe in da našo Istro zgradimo kot močno gospodarsko destinacijo. Če se bomo delili na vrtičke, bo to slabo predvsem za Koper."

Bržan je dejal, da v občini trenutno »ni vse narobe, se pa da veliko stvari narediti boljše. Kar se tiče delovanja v občinskem svetu, smo lahko povedali svoje mnenje, a slišani nismo bili, večinoma je bilo že vnaprej znano, kakšni bodo sklepi in kako se bo glasovalo, je delovanje v občinskem svetu v zadnjih štirih letih opisal Bržan.

Kaj županski kandidati menijo o drugem tiru?

Olga Franca je izpostavila: "Drugi tir nujno potrebujemo, zagovarjamo dvotirni tir in opustitev starega tira, ker ima ta negativen vpliv na življenje in zdravje ljudi, ki živijo v naseljih, mimo katerih poteka trasa. Požari so uničili veliko našega premoženja, oljk, nasadov. Podpiramo tudi ureditev potniškega javni prometa do Ljubljane. V prvi vrsti pa je pomemben prevoz tovora, saj je 60 vlakov na dan prevelika obremenitev. Po našem mnenju lahko ta del tira zgradimo tudi z lastnimi sredstvi brez Madžarskih." Tudi Bržan zagovarja, da mora biti infrastruktura državna: "Prav je, da je to v naših rokah," je dejal. Mišič pa je povedal, da Luka Koper potrebuje drugi tir, saj se drugače ne more razvijati: "Ključna je povezava z zalednim tržiščem, predvsem zaradi varnosti. Treba je pohiteti. Želel bi si, da prepoznamo to geostrateško lego in uveljavimo tudi geopolitično moč v regiji, saj severni Jadran še nima gospodarskega središča in to je priložnost za Luko Koper, kjer lahko zgradimo distribucijski center za oskrbo držav srednje in vzhodne Evrope."

Kaj županski kandidati menijo o vlogi sindikatov v Luki Koper?

Franca sindikate podpira v boju, da Luka Koper ostane v 100 odstotnem slovenskem lastništvu: "Sindikati imajo popolnoma prav, da se borijo za našo Luko." Tudi Bržan se strinja z njo: "Prav je, da imajo svoje poslance. Glasni so, ker je potreba za to." Mišič pa meni, da se lahko za to, da Luka ni v tujih rokah, zahvalimo predvsem delavcem Luke Koper.