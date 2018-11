Soočenje kandidatov za župana Ljubljane: Stari obrazi ali novo obdobje?

Ljubljana s proračunom, ki presega 300 milijonov evrov, ostaja največja in najbolj bogata občina. Aktualnemu županu Zoranu Jankoviću se, kot kažejo zadnje ankete, zmaga nasmiha že v prvem krogu. Edini, ki mu to lahko še prepreči, je kandidat Anže Logar. A Ljubljana ima tudi temno plat. Zastoji v prometnih konicah, pomanjkanje stanovanj, projekt Stožice in množice turistov.

VEČ VIDEOVSEBIN 16:21 Iz SVETA: Soočenje kandidatov mestne občine Ljubljana, prvi del 17:26 Iz SVETA: Soočenje kandidatov mestne občine Ljubljana, drugi del