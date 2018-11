Kangler in Arsenovič sta v dobro Maribora pripravljena sodelovati

Kakšen bo Maribor 100 let po zgodovinskem dnevu, ko ga je slovenskega obdržal Rudolf Maister? Štajerska prestolnica ima v zadnjih letih burno župansko zgodovino. Tokratni boj je bil še posebej zanimiv, a ostala sta le dva. Franc Kangler in Saša Arsenovič sta si stopila naproti in govorila o bedi in blišču mesta in o idejah, ki bi Mariboru vrnile staro slavo.