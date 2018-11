Je Popovič res zahteval, naj odpustijo mamico dveh otrok?

Izsiljevanje, enoumje, korupcija, prepovedi postavljanja stojnic v predvolilnem času, favoriziranje svojega kroga, ustrahovanje. Vse to očitajo protikandidati koprskemu županu Borisu Popoviču, ki občino vodi že 16 let. Ali to drži? O tem in o tem, kaj bi bodoči župan še moral postoriti z Olgo Franca, Gašparjem Gašparjem Mišičem, Alešom Bržanom in aktualnim županom Borisom Popovičem.

VEČ VIDEOVSEBIN 27:55 Soočenje kandidatov za koprskega župana, 1. del 02:59 Soočenje kandidatov za koprskega župana, 2. del