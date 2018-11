Mladi odhajajo, stanovanj ni, v turizmu Novo Gorico prehitevajo druge primorske občine

Nova Gorica je mlado mesto, nastalo je po koncu druge svetovne vojne, ko se je delilo ozemlje med Italijo in Jugoslavijo. Za gradnjo novega mesta je bil zadolžen Ivan Maček, takratni minister za gradnje, prav v tem času pred 71. leti so prvi delavci začenjali s pripravljalnimi deli. Od leta 1948 so ogromno dela opravile mladinske delovne brigade, ko je bilo na deloviščih več tisoč ljudi s celotne Primorske. To je mesto s posebno zgodovino, vprašanje pa je, koliko tega zanosa ima mesto danes.

V oddaji Svet na Kanalu A sta se soočila kandidata za župana, aktualni župan Matej Arčon, ki je v prvem krogu zbral 37,35 odstotka glasov, in Klemen Miklavič, ki je zbral malo čez 25 odstotkov podpore.

Trenutni župan je med drugim poudaril, da ima v programu "konkretne ukrepe, ki so pomembni za razvoj mesta". Miklavič mu je odgovoril, da upa, da če bo izvoljen, bo čez osem let govoril, kaj je naredil, bolj kot kaj bo naredil. In navedel zaskrbljujoče podatke mesta: "Smo starajoče se mesto, 20 odstotkov hitreje se nam stara prebivalstvo", kar pa je po njegovih besedah najbolj alarmantno je dejstvo, da "se povečuje delež brezposelnih med visoko izobraženimi, najslabša mestna občina smo po kakovosti delovnih mest". A Arčon je hitro dodal, da brezposelnost v Novi Gorici ni visoka.

Višjo kot Nova Gorica imajo rast turizma druge primorske občine. "To so občine, ki so naredile preboj, ker so znale svoje potenciale združiti v dolgoročno strategijo, in to moramo storiti tudi mi" pravi Miklavič ko pogovor nanese na turistični razvoj mesta. Sam bi 'stavil' na športni turizem. "V mestni občini Nova Gorica se je v zadnjih štirih letih število turistov povečalo za več kot 40.000 obiskovalcev," je trdil aktualni župan. Miklavič pa: "Smo predzadnja mestna občina po rasti števila turistov".