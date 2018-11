Soočenje Popoviča in Bržana: 'Kampanja naj bo brez neresničnih izjav'

2. decembra bodo vse občine v Sloveniji imele svoje župane. Tudi tistih 56, v katerih bodo volilci morali še enkrat na volišča. Kakšna bo kampanja v drugem krogu, so občinski voditelji sposobni kulturne razprave, brez udarcev pod pasom? In seveda, kaj lahko ponudijo in obljubijo svojim občanom. Drugi krog sta v soočenju tokrat tekla aktualni župan Kopra Boris Popovič in Aleš Bržan.