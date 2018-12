Rakovec na čelo občine Kranj, Miklavič tesno slavil v Novi Gorici

Matjaž Rakovec je v Kranju prejel dobrih 68 odstotkov glasov in tako zanesljivo premagal Zorana Stevanovića, ki je kljub domnevnim nepravilnostim z glasovnicami predčasnega glasovanja hitro čestital tekmecu. V Novi Gorici je tesno slavil Klemen Miklavič, ki je prejel 51,61 odstotkov glasov. Matej Arčon se tako po dveh mandatih poslavlja.

Matjaž Rakovec je novi župan Kranja. V drugem krogu lokalnih volitev je namreč prejel dobrih 68 odstotkov glasov in premagal neodvisnega kandidata Zorana Stevanovića. Novega župana pa ima tudi Nova Gorica. Po osmih letih se namreč poslavlja Matej Arčon, ki ga je s tesno razliko premagal Klemen Miklavič. Šlo je zelo na tesno, Miklavič je namreč zbral le dobrih 300 glasov več od tekmeca. Rakovec: Naj Kranj postane mesto poslovnih in prostočasnih priložnosti V Kranju se jeRakovec v prvi izjavi po zmagi zahvalil vsem, ki so šli v drugem krogu županskih volitev na volišča. Diplomirani ekonomist ki se je že dokazal na področju gospodarstva in športa, sedaj kot novinec v politiki vstopa v vlogo kranjskega župana. Kranju želi vrniti nekdanji sloves inovativnosti in blagostanja, s svojim programom pa je prepričal tudi volivce, ki so mu namenili 68 odstotkov glasov.

Kot je povedal Rakovec, je ideja o kandidaturi dozorevala več let. Prepričan je, da je njegova prednost v tem, da ima veliko izkušenj iz gospodarstva, športa, kulture in socialnega udejstvovanja. Zagotavlja tudi, da ima velik elan in energijo, da realizira, kar si je v načrtih zadal. "Zdaj sledi prespana noč in potem verjetno sestanek z občinsko upravo in dosedanjim županom, tudi o tem, kdaj bo prevzem, prva seja mestnega sveta. Seveda moramo počakati še uradne rezultate," je v izjavi za medije dejal Rakovec.

FOTO: Miro Majcen

Glede dela v mestnem svetu je napovedal, da bo zelo delal na tem, da se povezujejo in dosežejo konsenz. Pri tem ima dober občutek in meni, da ne bo velikih problemov. Volilna kampanja je bila po njegovem mnenju korektna, kar je tudi dobra popotnica za delovanje mestnega sveta. Najtesnejših sodelavcev še nima izbranih, napoveduje pa spremembe na podžupanskih mestih. V Kranju so imeli do zdaj enega podžupana, njegova ideja pa je, da bi imeli tri - glede na to, da je Mestna občina Kranj tretja največja občina in ima tako obsežen program, je pojasnil. Kranju, kjer vidi številne priložnosti in ogromno ljudi z vizijo, želi vrniti nekdanji sloves inovativnosti in prosperitete. "Naj Kranj še bolj kot kdaj koli prej postane mesto poslovnih in prostočasnih priložnosti. Mesto, v katerem bomo še raje živeli in delali," je poudaril Rakovec. Pripravil je celovit program, ki ga želi uresničiti v dveh mandatih. Po njegovem mnenju je trenutno najpomembnejše področje v Kranju infrastruktura, saj imajo nekaj kritičnih točk v prometu. "Glede na to, da bo Slovenija leta 2021 predsedovala svetu EU, mislim, da bi lahko tukaj z državo našli kar konkretne rešitve za ureditev kranjskega prometa," je dejal. V Kranju sicer občinska volilna komisija in policija še preverjata zaplet glede glasovnic s predčasnega glasovanja. Stevanović je namreč opozoril na domnevne nepravilnosti, saj naj bi nekdo vstopil v prostor, kjer so shranjene skrinje z glasovi s predčasnih volitev. Rakovec je sicer pojasnil, da primera ne pozna in da o tem odločajo drugi. Sicer pa ta zaplet po njegovem mnenju ne more spremeniti izidov glasovanja. Nova Gorica: novinec Miklavič premagal dosedanjega župana "Nekako izgleda, da smo z ljudmi oziroma oni z nami vzpostavili neko vez zaupanja, in to kažejo tudi rezultati. Kljub temu, da so rezultati tesni, smo veseli in začenjamo neko novo zgodbo v naših krajih," pa je takoj po zmagi povedal novi novogoriški župan Miklavič. Kot je dodal, se je prvič zgodilo, da so se občani s svojo kolektivno listo ponudili volivcem in tudi zmagali na volitvah. Napovedal je, da se bo v ponedeljek najprej srečal z zaposlenimi na občini, jim predstavil svoje cilje. "Jutri greva z ustanoviteljem gibanja obiskat tudi rektorja novogoriške univerze, če nas bo sprejel. Univerza je zelo pomembna institucija v našem kraju in simbolično smo mu obljubili, da če zmagamo, ga pridemo tudi obiskat,"je napovedal novi župan Nove Gorice.

FOTO: Aljoša Kravanja

Miklavič je vodja svetniške skupine Goriška.si. 43-letni doktor znanosti s področja izobraževanja in šolskih sistemov trenutno dela kot svetovalec Sveta Evrope na področju visokega šolstva, v domačem okolju pa kot pridruženi raziskovalec Centra za študij edukacijskih politik Univerze v Ljubljani in sodelavec Centra RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja s področja mednarodnih projektov. Novoizvoljeni župan bo v 32-članskem mestnem svetu imel skoraj četrtino, to je sedem svetnikov gibanja Goriške.si, po pet svetnikov sta dobili stranki SD in SDS, štiri svetnike je dobila Lista Mateja Arčona, tri svetnike Lista Roberta Goloba, po enega svetnika pa bodo imeli SAB, Zveza za Primorsko (ZZP), NSi, DeSUS, Levica in SMC ter listi obrti in podjetništva ter Trnovske in Banjške planote. V novogoriški občini se je za županski stolček potegovalo šest kandidatov, v prvem krogu volitev pa je največ glasov dobil Arčon - 37,4 odstotka. Miklaviča je takrat podprlo 25,4 odstotka volivcev.