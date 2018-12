V Kopru napeto, ob 12. uri štetje glasov po pošti

Po jutranjih osveženih podatkih na strani ministrstva za javno upravo zmaga Aleša Bržana v Kopru visi v zraku. Zbral je namreč 13.901 glas, Boris Popović pa 13.889 glasov, tako da je trenutna razlika med kandidatoma pičlih 12 glasov. Pred tem je sicer Bržan vodil za več kot 1000 glasov. Za precejšnjo spremembo v prid Popoviču so po navedbah koprske občinske komisije poskrbeli glasovi s predčasnega glasovanja. Tako je Bržan, ki ga je predlagala Lista Aleša Bržana, do zdaj zbral 50,02 odstotka glasov, aktualni koprski župan pa 49,98 odstotka.

Zaradi izjemno tesnega izida bodo tako bitko v Kopru odločili glasovi po pošti in tako pokazali, kdo bo občino vodil v prihodnjih štirih letih. Kot so napovedali na občinski volilni komisiji, bodo štetje začeli ob 12. uri. Glasov po pošti naj bi bilo nekaj deset.

Bržan: Upam na končno veselje

V Bržanovem štabu je bilo v nedeljo zvečer ob objavi izidov zelo veselo, zbranim je Bržan celo zapel pesem "Love is in the air". Vse od začetka štetja glasov ob 19. uri je bilo v Kopru napeto, razlika v odstotkih podpore enemu in drugemu kandidatu pa tesna. Dozdajšnji dolgoletni župan Popovič je sicer že priznal poraz in dejal, da naj bi ga Bržan premagal za 70 glasov.

Volivci so se očitno odločili, da se začne v naši občini delati drugače, je delne in neuradne izide komentiral Bržan. "Če je to to, lahko rečem, da bo za marsikoga jutrišnji dan, čeprav je napovedan dež, pod svobodnim soncem," je dodal.

Ker je Popovič že priznal poraz in čestital Bržanu, je ta dejal: "Če imajo končne podatke, se mu zahvaljujem." Dodal je, da sam izidom ne sledi več in bo počakal do konca, ob tem pa je priznal, da je napet. "Upam pa na končno veselje," je še povedal.