V Kranju najbolje kaže Matjažu Rakovcu

Na lokalnih volitvah, ki so potekale v 212 občinah po državi, se je dobrih 1,7 milijona volilnih upravičencev lahko izreklo o novih županih in občinskih svetnikih.

Iztok Purič je na volišče prišel zgodaj zjutraj, nato pa se odpravil na tenis. Tudi rezultate današnjih volitev pričakuje v športnem duhu. "Vsako tekmo greš na zmago," je poudaril, a dodal, da bi bil drugi krog velik uspe h tako zanj kot za listo in ekipo, ki je v zadnjem mesecu in pol tako dobro sodelovala. Tudi Purič pa je poudaril, da je bila tekma v Kranju poštena in da si najbo ljši zasluži zmago.

Kranjski županski kandidati so se po zaprtju volišč začeli zbirati v volilnih štabih, kjer bodo skupaj v druž bi podpornikov pričakali izid volitev, ki je v Kranju precej nejasen. Volilna kampanja je potekala v prijateljskem vzdušju in brez nizkih udarcev, obeta pa se kar dolgo čakanje do trenutka, ko bo občinska volilna komisija preštela dovolj glasov, da bo mogoče reči, kdo je zmagovalec volitev oziroma kdo se bo uvrstil v drugi krog.

V Kranju se na županskem stolčku obeta novo ime, saj se dosedanji župan Boštjan Trilar poslavlja. Kot so predvidela javnomnenjska anketa Gorenjskega Glasu zaenkrat vse kaže na drugi krog, najbo lje pa trenutno kaže trem kandidatom - Matjažu Rakovcu , ki ga je podprla stranka SD, Iztoku Puriču , ki kandidira s podporo dosedanjega župana in ministrice za infrastrukturo Alenke Bratušek , ter Zoranu Stevanoviću .

"Občutki so dobri, optimizem je tisti, ki me v tem trenutku zaznamuje. Kot športnik sem optimističen," je povedal Purič, sicer nekdanji direktor Javnega zavoda Brdo.

"Glede na to, da sem se odločil, da kandidiram, gledam na lokalne volitve popolnoma drugače kot na državnozborske. Tukaj so konkretni problemi, ki tarejo občanke in občane. Skupaj z ekipo in medsebojnim sodelovanjem lahko uspemo," je še dodal.

Sodeč po rezultatih anket se drugi krog vsekakor nasmiha Matjažu Rakovcu (SD), ki rezultate skupaj s podporniki čaka ob čaju in cesarskem pražencu v baru Dr. Fig v središču mesta. Rakovec je volilni dan preživel zelo mirno. Kot je pojasnil v izjavi za medije, so se po volitvah odpravili na družinsko kosilo, nato pa se je kar peš odpravil iz štiri kilometre oddaljenega Bobovka do volilnega štaba. Po njegovem mnenju je realno pričakovanje uvrstitev v drugi krog.