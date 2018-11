V Kungoti čez noč izginilo 500 glasovnic, primer že pod drobnogledom policije

Nedeljski volilni dan je v občini Kungota minil tudi v znamenju pripetljaja. Na enem od tamkajšnjih volišč je v noči s sobote na nedeljo izginilo 500 glasovnic za občinski svet. Skrivnostno izginotje že obravnavajo mariborski policisti, ki sporočajo, da je pri domnevni kraji glasovnic nastalo tudi 26 evrov materialne škode.

Da je na volišču iz neznanega razloga izginilo tolikšno število glasovnic, so člani tamkajšnje volilne komisije ugotovili šele včeraj popoldne, zaradi česar so za nekaj časa omenjeno volišče morali zapreti. Kot je za 24ur.com povedala predsednica občinske volilne komisije Alenka Zgubič, so volišče zaprli za 15 minut, v tem času pregledali prostore, a izginulih glasovnic na koncu niso našli nikjer. Nato so dogodek prijavili policiji, ki bo raziskala, kaj dejansko se je zgodilo. Zaradi tega pripetljaja noben volivec ni ostal brez možnosti glasovanja, glasovnic je bilo namreč kljub temu dovolj, saj so jih pridobili na drugem volišču.

Na enem od volišč v občini Kungota je izgnilo kar 500 glasovnic. FOTO: POP TV

"Pri štetju vseh glasovnic se je pokazalo, da glasovnice, ki so izginile, na volitve niso imele nobenega vpliva, ker oddanih glasovnic ni bilo več, kot je bilo volivcev," je pojasnila Zgubičeva in dodala, da so o dogodku morali pripraviti tudi uradni zapisnik, ki ga bodo posredovali na Državno volilno komisijo. V kolikor bi ugotovili odstopanja med številom volivcev in številom oddanih glasovnic, bi slednje pripeljalo do tega, da bi bile volitve v občini Kungota neveljavne.

V tej podravski občini so se sicer za županski stolček potegovali dosedanji župan Igor Stropnik (SDS), Rudi Matjašič (Lista Za Kungoto s srcem) in Tamara Šnofl (Neodvisna lista Tamare Šnofl). Za glasove volivcev se bosta v drugem krogu vnovič potegovala Stropnik in Šnoflova.