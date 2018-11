Od pevca v fantovski skupini do župana v Sveti Trojici

Andrej Šiško , na primer, v priporu ni imel veliko razloga za slavje, dobil je 641 glasov Mariborčanov. Bojan Požar je kandidiral na svoji listi za svetnika v Mariboru – ni prišel v mestno hišo. Novinar Dejan Karba je kandidiral v Ljutomeru in se bo v drugem krogu pomeril prav tako s Karbo, Olgo Karbo .

Se ga spomnite kot člana fantovske skupine Casanova (na sliki skrajno desno)? No, David Klobasa je danes župan občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah.

Nekdaj član fantovske skupine Casanova, zdaj eden najmlajših županov, 30-letni David Klobasa, član Nove Slovenije bo naslednja štiri leta na čelu občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah. "Nervoza obstaja, ker smo se tega lotili resno," je za oddajo 24 UR povedal Klobasa.

Od popolnega novinca do prekaljenega mačka ni bilo treba daleč, le na drugi konec Štajerske. Najstarejši župan, 77-letni Anton Kovše je v občini Podvelka premagal štiri protikandidate, župan pa je že od leta 1994.



Med veterane po letih in stažu sodi tudi 72-letni Franc Mužič, ki so mu po 24 letih županovanja občani še za štiri leta zaupali vodenje Brd.

Tik ob meji z Madžarsko bo eno najmanjših občin že peti mandat vodil Ludvik Orban. Priljubljeni župan Hodoša, ki pozimi vstaja ob 4ih zjutraj, sede na traktor in sam spluži cesto v občini, kjer zanimivo ne prevladujejo občani slovenske, pač pa madžarske narodnosti.

V še eni dvojezični občini, na drugem koncu Slovenije z italijansko manjšino – v Piranu, pa stolček še ni oddan. Volilni rezultat je poskrbel za pravo presenečenje – le 13 glasov manj kot politični maček Tomaž Gantar, je dobil novinec Đenio Zadković. Njegova lista, ki se je rodila iz facebook civilne iniciative, je tudi v občinskem svetu dobila osem sedežev.

Ni pa vedno vsaka podpora dobra – kandidat Stranke Alenke Bratušek, ki ga je podpiral nekdanji minister Marko Bandelli je v občini Komen dobil najmanj glasov. Prepričljivo pa je zmagal prav kandidat, ki mu je Bandelli žugal še z ministrskega položaja. In zanimivo na isti dan ko je Erik Modic zmagal, je Bandelli uradno ostal brez stolčka.