Vaše glasove čaka 688 kandidatov za župane in 3400 kandidatov za svetnike

Volivci morajo s seboj na volišče prinesti osebni dokument, ob prihodu na volišče pa bodo prejeli najmanj dve glasovnici – za volitve župana in člane občinskega sveta, ponekod pa tudi za volitve v ožje dele občin.

Ker volitve v občinske svete ponekod potekajo po proporcionalnem, drugje pa večinskem volilnem sistemu, je pomembno, da volivec pred glasovanjem prebere navodilo na glasovnici.

Odločitev volivcev o novih vodstvih občin bo bolj ali manj znana po 19.30, ko bodo objavljeni prvi delni izidi današnjega glasovanja. Do zaprtja volišč pa še vedno velja volilni molk.

Kako glasovati?

Ker imajo lokalne volitve – v primerjavi z državnozborskimi in s predsedniškimi – nekoliko bolj sistem glasovanja, smo vam v pomoč pripravili nekaj napotkov, v sodelovanju z direktorjem vodje službe za lokalno samoupravo na ministrstvu za javno upravo Romanom Lavtarjem.

V vsaki občini bo volivec dobil glasovnico za župana in glasovnico za mestni oziroma občinski svet, pojasnjuje Lavtar. V 138 občinah, kjer so organizirane krajevne (oziroma četrtne ali vaške) skupnosti, bo volivec dobil še dodatno glasovnico. Toda v teoriji lahko volivec dobi tudi pet glasovnic, med njimi so pripadniki italijanske in madžarske narodne skupnosti, ki dobijo posebno glasovnico za volitve predstavnika njihove narodne skupnosti v občinski svet, posebna glasovnica pa pripada še predstavnikom Romov.

Najpomembnejši nasvet: preberite navodila

Zato volivcem ni odveč izpostaviti pomembnost branja navodil. Tudi, če bi bila ravno v tistem trenutku na vašem volišču gneča (pa je načeloma, že zaradi velikega števila volišč, tako ali tako ni), ne hitite. Preden obkrožate oziroma zapisujete številke, si vzemite čas in preberite navodila.

Glasovnica za župana je sicer še najbolj preprosta: Obkrožite lahko eno zaporedno številko, enega kandidata oziroma kandidatke. Podobno je pri glasovnici za občinske svetnike, le da imate tu možnost preferenčnega glasu. Pozor: To je vaša odločitev, dovolj je, če obkrožite zaporedno številko liste. Imate pa na desni okvirček, ki vam omogoča, da lahko enemu od kandidatov na listi, za katero želite voliti, date prednost. To storite tako, da v okvirček vpišete njegovo zaporedno številko. A kot opozarja Lavtar, se je v tem za nekoga najbolje odločiti še pred odhodom na volišče: Praviloma si je zaradi velikosti glasovnic treba zaponiti številko kandidata, ki ga želimo obkrožiti – zapisano jo imamo na volilnem razglasu.

Še najbolj se od občine do občine razlikuje glasovnica za krajevne skupnosti. V navodilu bo navedeno, za največ koliko ljudi lahko glasujete. Pri tem je pomembno, da je volivec pozoren na to, da ne obkroži več list ali kandidatov, kot je dovoljeno. V nasprotnem primeru bo glasovnica neveljavna.

Na lokalnih volitvah ne morete voliti izven kraja stalnega prebivališča (na tako imenovanih omnia voliščih), prav tako ne morete voliti iz tujine (po pošti ali pa na diplomatskih predstavništvih). Pravico voliti in biti voljen za člana občinskega sveta ima vsak državljan Slovenije, ki je na dan glasovanja dopolnil 18 let starosti. Pravico voliti in biti voljen za člana občinskega sveta ima tudi državljan druge države članice Evropske unije, ki ima stalno prebivališče v Sloveniji. Na tokratnih volitvah kandidira šest tujcev – dva za člana sveta krajevne skupnosti in štirje za občinske svetnike.

V Sloveniji bo na tokratnih lokalnih volitvah organiziranih 3202 volišči, na katerih bo sodelovalo skoraj 20.000 članov in članic volilnih odborov. Za 212 stolčkov se sicer poteguje 588 kandidatov in 100 kandidatk. Svetniškega si medtem želi zasesti 22.313 ljudi. Prostora je le za 3400 njih.

Drugi krog bo 2. decembra, že zdaj pa je jasno, da ga v najmanj 96 občinah zagotovo ne bo. Namreč, v 60 občinah sta po dva županska kandidata, v 36 občinah pa so župani praktično že izvoljeni, saj nimajo izzivalcev.

Za vse dvomljivce

Vsem, ki še razmišljate, ali bi oddali svoj glas ali ne, Lavtar za konec še sporoča, da lahko ravno vaš glas šteje. Zaradi majhnih volilnih enot imamo po njegovih besedah veliko primerov na vsakih lokalnih volitvah, kjer je zelo tesen rezultat. Prav tako še zdaleč niso redki primeri, ko dva kandidata dobita enako število glasov in na koncu občinskega svetnika določi žreb.