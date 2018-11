Do 11. ure svoj glas oddalo že dobrih 15 odstotkov volivcev

Med mestnimi občinami je bila najnižja udeležba v Ljubljani, kjer je bila do 11. ure udeležba le 10,92-odstotna. Relativno malo volivcev se je na volišča do 11. ure odpravilo tudi v Kranju (11,61 odstotka).

Najnižjo udeležbo do 11. ure so imeli v Žetalah, kjer je svoj glaso oddalo le 5,7 odstotka volilnih upravičencev (63 od 1105 ljudi). 8,74 odstotka volivcev je svoj glas oddalo v Dobjah, nizka udeležba je bila tudi v Komendi, kjer je do 11. ure glasovalo 9,48 odstotka volivcev in občini Rače-Fram, kjer je glasovalo 10,65 odstotka ljudi.

Najvišjo udeležbo do 11. ure so zabeležili v Osilnici, kjer je glasovalo že 29,91 odstotka ljudi (105 od 351 volilnih upravičencev). Sledijo Sveta Trojica v Slovenskih goricah (29,76 odstotka), Jezersko (29,29 odstotka) in Solčava (29,28 odstotka).

O razliki med državnozborskimi in lokalnimi Židan pravi, da pri slednjih mogoče še bolj pride do izraza, da ljudje volijo ljudi. "Tukaj volimo konkretno župane, svetnike, zato pridejo bolj do izraza stranke, ki ves čas delujejo na terenu, kjer imajo tudi močno mrežo. Kot predsednik DZ pa razmišljam še o tem, da udeležba na volitvah kaže tudi na zaupanje ljudi v lokalne skupnosti, v državo in tudi EU."

Kot je povedal Židan, v lokalni skupnosti živimo, v njej naši otroci hodijo v vrtec, šolo, se igrajo, imajo zdravnika, v njej skrbimo za svojo varnost in kulturno življenje, dobri župani in županje ter dobri svetniki in svetnice pa nam pri tem omogočajo, da živimo bolje.

Premier in predsednik LMŠ Marjan Šarec , ki je na lokalnih volitvah oddal glas na volišču v Šmarci pri Kamniku, je izrazi upanje, da bodo v stranki dosegli tak rezultat, kot ga želijo. Lokalne volitve so izjemnega pomena, je dejal. Kar se dogaja v lokalni skupnosti, je za občane najbolj pomembno, ker neposredno čutijo rezultate dela, je pojasnil.

V Sloveniji bo na tokratnih lokalnih volitvah organiziranih 3202 volišči, na katerih bo sodelovalo skoraj 20.000 članov in članic volilnih odborov. Za 212 stolčkov se sicer poteguje 588 kandidatov in 100 kandidatk. Svetniškega si medtem želi zasesti 22.313 ljudi. Prostora je le za 3400 njih.

Glede očitkov kandidatom o nepravilnostih, je dejal, da gre za zelo težke besede o ljudeh, ki sploh imajo pogum, da se izpostavijo na volitvah.

Ob tem je po Židanu pred nami zelo težko vprašanje, kaj narediti, da bi bistveno izboljšali udeležbo na bližnjih evropskih volitvah. Ker se na volitvah dogaja, da kandidirajo tudi obsojenci za dejanja, ob katerih najbrž ne bi smeli, pa si predvsem želi, da bi v parlamentu sprejeli etični kodeks o delovanju in obnašanju ljudi v parlamentu.

Do 11. ure 64 prijav domnevnih kršitev volilnega molka

Dežurna služba ministrstva za notranje zadeve je do 11. ure danes prejela 64 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka, ki se je začel v petek opolnoči in velja do 19. ure. Od tega jih 36 obravnavajo, največ je povezanih z objavami na družabnih omrežjih, z oglaševanjem na z letaki polepljenih avtomobilih in z gradivi v poštnih nabiralnikih.

Za 28 obvestil je bilo takoj ugotovljeno, da ne gre za kršitev volilnega molka oziroma so se nanašala na zadeve, ki so že v obravnavi, je povedala Irena Likar z ministrstva za notranje zadeve.

V soboto so do 19. ure zabeležili 38 kršitev, od katerih jih obravnavajo 22. Nato so jih danes do 7. ure zjutraj prejeli še 50, od katerih so jih v obravnavo vzeli 29, je še povedala Likarjeva.

V prvem krogu lokalnih volitev leta 2014 je bilo skupaj, torej v soboto in nedeljo, 209 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka.

V 212 slovenskih občinah danes izbirajo nova vodstva. Na približno 3200 voliščih se bo lahko dobrih 1,7 milijona volilnih upravičencev izreklo o novih županih in občinskih svetnikih. V občinah, ki imajo ustanovljene ožje dele, pa bodo potekale tudi volitve v svete krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti.

Volišča bodo v nedeljo odprta od 7. do 19. ure. Do zaprtja volišč velja tudi volilni molk, v katerem je prepovedana vsakršna dejavnost, ki bi volivce navajala h glasovanju za enega od kandidatov ali list. Za kršitve volilnega molka so predvidene globe od 700 do 3000 evrov za organizatorja volilne kampanje, od 150 do 600 evrov za odgovorno osebo organizatorja volilne kampanje in od 150 do 400 evrov za posameznika.