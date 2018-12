Vloženi ugovori v Šmarjeških Toplicah in Kopru: kaj sledi?

V Šmarjeških Toplicah so vloženi ugovori za tri primere, v Kopru Boris Popovič zahteva štetje vseh glasov zaradi nekaj domnevnih nepravilnosti. In zakaj je to pomembno?

Občinska volilna komisija namreč najprej odloča o utemeljenosti konkretnega ugovora, to pa mora storiti do četrtka. Če je ugovor utemeljen, komisija ponovno prešteje vse ali pa zgolj neveljavne glasovnice in odloči, ali je kakšna nepravilnost vplivala na rezultat.

S ponovnim štetjem lahko morebiti popravijo rezultat, če pa tega ni možno jasno ugotoviti tudi glede na dokumentacijo z volišča, pa lahko odredijo ponovno glasovanje na posameznem volišču. Za ponovno glasovanje v vsej občini bi moralo biti ugotovljenih veliko nepravilnosti na več voliščih.

Če kandidatovo pritožbo po občinski volilni komisiji zavrne tudi občinski svet, ima ta možnost pritožbe na upravno sodišče in to nato odloči v 30 dneh. Odvisno od vsebine pritožbe odloči ali o ponovnem štetju ali o tem, kdo je zmagovalec.

Občinski ali mestni svet priseže praviloma do 20 dni po volitvah, danes se je to že zgodilo v Velenju in Celju, in svet potrdi mandat župana. Če pa ob ustanovni seji sveta še ni jasno, kdo je župan, potem na primer Popovič ne bi mogel več opravljati nalog župana, ampak bi to nalogo opravljal najstarejši mestni svetnik.