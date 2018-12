Zaposlitve tik pred odhodom. Je to nagrada za zvestobo?

Novoizvoljeni mariborski župan Saša Arsenovič sinoči v oddaji24UR ZVEČER: "Bo pa potrebno vložiti tudi malo revizij. Po eni strani sem danes bral lepo poslovilno pismo gospoda Fištravca, po drugi strani pa je zelo sporno na isti dan zaposlil deset novih ljudi, tak da vidim, da se bo zgodba nadaljevala tako po mariborsko."

Šli smo po sledi očitkov. A se je Fištravec zavil v molk, pred kamero ni želel, dodatnih pojasnil pa danes ni dal niti Arsenovič.

Tako se še naprej poraja vprašanje, ali je Fištravec poskrbel za svoje kadre pred odhodom z občine. Zaposlitve na občini so se zgodile 1. decembra, torej, potem ko je Fištravec izgubil volitve. Iz občine so se danes odzvali zgolj pisno in poslali seznam zaposlitev.

Na njem je osem novih zaposlitev, med njimi so na podlagi razpisa za občinskega redarja, objavljenega maja letos, izbrali štiri kandidate, a v oči bodejo vsaj tri druge zaposlitve za nedoločen čas. Gre za osebe, ki so na občino prišle v Fištravčevem času in delale v njegovem kabinetu. Bile so zaposlene za določen čas na podlagi objav delovnih mest, s 1. decembrom pa so dobile zaposlitev za nedoločen čas.

Pri tem so na občini upoštevali izjemo, ki jo omogoča zakon o delovnih razmerjih, kjer objava delovnega mesta ni obvezna. Zaposlitev za nedoločen čas so s 1. decembrom tako dobile dosedanja predstavnica za odnose z javnostmi ter osebi iz kabineta župana. Prva ostaja v kabinetu, drugi dve pa gresta v službo za upravno poslovanje in službo za razvojne projekte in investicije.