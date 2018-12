Črnkovič, Leljak, Balažic ... imena, ki jih na županskih stolčkih ne bi pričakovali

Letošnje lokalne volitve so za nami, v drugem krogu pa so slavila imena, ki jih na volitvah ne bi pričakovali. Tako je župan Kostela postal obsojeni v aferi Patria Ivan Črnkovič, Radence bo vodil publicist in raziskovalec zgodovine SFRJ Roman Leljak, v Moravčah pa so volivci za župana izbrali odpoklicanega veleposlanika v Avstraliji, Milana Balažica.

Lokalne volitve so za nami, med 212 županjami in župani je tudi nekaj novih znanih imen, za katere marsikdo ne bi verjel, da bodo dobili zadostno podporo volivk in volivcev. A so jo. Afera Patria mu ni škodovala Tako je v Kostelu v drugem krogu zmagalIvan Črnkovič, ki je bil skupaj s prvakom SDS Janezom Janšo ter brigadirjem Tonetom Krkovičem v zadevi Patria spoznan za krivega, nato pa je ustavno sodišče sodbo razveljavilo. Črnkovič je dobil 66,32 odstotka glasov, njegov protikandidat Valentin Južnič pa 33,68 odstotka glasov. Črnkovič je bil nekaj časa celo v zaporu. FOTO: Damjan Žibert Črnkovič je zaradi tega, ker je nekaj časa moral preživeti v zaporu, tožil državo za odškodnino, a namesto zahtevanih 13,4 milijona evrov iztržil zgolj 63.000 evrov. Radence bo vodil Leljak Za marsikoga še bolj presenetljiva je zmaga publicistaRomana Leljakav Radencih. Leljaku so v drugem krogu volivci namenili 53,01 odstotka glasov, njegovemu protikandidatu Emilu Šmidu pa 46,99 odstotka glasov. Zaradi Omana ob mesto veleposlanika V Moravčah je slavil nekdanji veleposlanik v Avstraliji Milan Balažic, ki ga je predsednik republike Borut Pahor odpoklical leta 2014, saj je na odprtje konzulata v Melbournu povabil preprodajalca orožja in obsojenega pedofila Nicholasa Omana. Rupar ostal brez Je pa tekmo za župana Tržiča v drugem krogu izgubil nekdanji tržiški župan Pavel Rupar. Premagal ga je dosedanji župan Bojan Sajovic. Zaradi pravnomočne obsodbe za oškodovanje občine je bil Rupar pred leti v zaporu. Pavle Rupar je ostal brez županskega stolčka. FOTO: Kanal A Župan pa ni postal niti Franc Kangler, ki je v drugem krogu izgubil v bitki s Sašem Arsenovičem. Dva novinarja postala župana V Hrastniku so volivke in volivci prvič doživeli drugi krog. Tokrat sta se za županski stolček borila Jani Medvešek in predsednik sindikata prekarcev pri Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije Marko Funkl. Slednji je bil uspešnejši, saj je dobil kar 55,01 odstotka glasov. Za župana so se potegovali tudi trije novinarji. V Bohinju je v drugem krogu izgubil novinarBojan Traven, na Jesenicah je Blaž Račič s kar 64 odstotki glasov premagal aktualnega župana Tomaža Toma Mencingerja, v Ljutomeru pa je brez županskega stolčka ostal novinar Dejan Karba.