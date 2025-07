Lux-Factor šokiral s poletnimi popusti: do 80 € prihranka na kozmetične uspešnice!

Če prisegate na vrhunsko nego kože, preverjene rezultate in klinično potrjene izdelke, potem vas bo tole zanimalo! Lux-Factor, ena najbolj priljubljenih slovenskih kozmetičnih znamk, je odprla vrata svoje velike poletne akcije, ki jo ljubiteljice kakovostne kozmetike težko pričakujejo že od črnega petka. In ja – takšnih popustov letos še ni bilo!

Kaj se dogaja?

Gre za ekskluzivno, časovno omejeno akcijo, kjer Lux-Factor ponuja svoje najbolj priljubljene izdelke v dvojnih pakiranjih. Cene so nižje kot kadarkoli prej, ob tem pa dobite še brezplačno dostavo in 30-dnevno garancijo vračila brez tveganja. Povedano drugače: Prihranki segajo tudi do 80 € in zaloge izginjajo rekordno hitro!

Več o ponudbi si lahko ogledate na www.luxfactor.com ali pokličete na brezplačno telefonsko številko 01 777 41 07.

Kateri izdelki vas čakajo?

- Lux-Factor 4D Hyaluron krema proti gubam:

Profesionalna, klinično preizkušena nega proti gubam, zasnovana za vse, ki si želijo bolj čvrste, napete in mladostne kože brez injekcij. S štirimi oblikami hialuronske kisline evropskega porekla prodira globoko v kožo in zmanjša videz gub do kar 80 %. Prvi rezultati so opazni že v pičlih 14 dneh!

- Serum za rast trepalnic Lux-Factor EYELASH:

Kultni izdelek, ki navdušuje z rezultati: daljše, gostejše, močnejše in naravno ukrivljene trepalnice v samo 2-4 tednih. Predstavljajte si poletje brez packanja maskare in podaljškov ... In najboljši del? Deluje tudi na obrveh!

- Procollagen prehransko dopolnilo v kapsulah:

Kolagenska bomba za bolj čvrsto kožo, gostejše lase in trše nohte, hkrati pa podpira še hormone, sklepe in raven energije. Zaradi visoko absorpcijske formule boste rezultate opazili hitreje in bolj zanesljivo kot s kolagenskimi praški.

- Lux-Factor 4D Caviar luksuzna krema:

Premium anti-age terapija, namenjena koži, ki potrebuje več pozornosti. Gre za visoko učinkovito pomlajevalno kremo, ki deluje globinsko in ciljno. Kombinacija kaviarja in japonske hialuronske kisline spodbuja regeneracijo, gladi gube in koži vrača elastičnost. Že veste, kaj boste izbrali? Kliknite tukaj in si zagotovite svoj lepotni paket s popustom.

Zakaj ne smete čakati?

Zaloge pojenjajo! Ko gre za velike akcije in kakovostno kozmetiko, je hitrost odločilna. Popusti takšnega obsega se pojavijo zelo redko. Zdaj je pravi čas, da jih izkoristite. Poletje je najhujši sovražnik vaše kože – UV, sol, klor. To je čas, ko vaša koža najbolj potrebuje intenzivno nego, zaščito in obnovo. 30 dni garancije zadovoljstva pomeni, da nimate kaj izgubiti. Če z izdelkom ne boste zadovoljni, ga enostavno vrnete in dobite vračilo denarja. Prihranite lahko do 80 €, si ustvarite zalogo za celo poletje in razveselite še koga – brez impulzivnega zapravljanja.

Zdaj je najboljši čas za nakup