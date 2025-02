Bitka z ognjem, reke ljudi in resna Melania

Za nami je še en pester teden, ki se je začel z lažnim bombnim preplahom in nadaljeval z nič kaj lažnim požarom v dijaškem domu. Po svetu pa smo gledali reke ljudi in ljudi v reki: v Gazi, Srbiji, Indiji ... In slavili osvoboditev, v preteklosti in sedanjosti. Melania pa je presenetila z novim uradnim portretom.

Slovenijo je v začetku tedna najprej pretresla grožnja o nameščenih eksplozivnih napravah, ki so jih v ponedeljek zjutraj prejele številne šole in tudi nekaj vrtcev. Sledile so evakuacije, k sreči se je izkazalo, da je šlo za lažni bombni preplah. Proti koncu tedna pa je v dijaškem domu v Ljubljani šlo zares. V zgodnjih jutranjih urah v četrtek je tam izbruhnil požar, ki se je hitro razširil.

Pogorišče v dijaškem domu Ivana Cankarja na Poljanski v Ljubljani FOTO: Bobo icon-expand

Iz stavbe so evakuirali 363 ljudi, 11 dijakov je bilo ranjenih. Nekateri so skakali skozi okna, da bi se rešili.

Nekateri dijaki se še nekaj časa ne bodo mogli vrniti v svoje sobe, saj so povsem uničene. FOTO: Bobo icon-expand

Zagorelo naj bi v prvem nadstropju doma. Vzrok požara kriminalisti še preiskujejo. FOTO: Bobo icon-expand

Požari pa so v minulih tednih povsem opustošili dele Los Angelesa. Tja sta se zato odpravila tudi Melania in Donald Trump, ki sta si ogledala pogorišče. V soseski Pacific Palisades je Melania spoznala domačinko, ki je prvo damo ogovorila kar v srbščini oziroma hrvaščini, ona pa ji je odgovarjala v slovenščini. Na koncu sta se tudi objeli.

Melania Trump v Los Angelesu FOTO: AP icon-expand

Bela hiša pa je ta teden objavila tudi nov uradni portret prve dame ZDA. Črno-bela fotografija belgijske fotografinje Regine Mahaux, ki s Trumpovo družino sodeluje že od leta 2006, je požela veliko komentarjev. Fotografija je bila posneta dan po Trumpovi prisegi za drugi mandat v t. i. rumeni ovalni sobi Bele hiše. Mnogi so takoj opazili, da za razliko od barvnega portreta iz prvega mandata leta 2017 tokrat na Melanijinem obrazu ni nasmeha.

Melania Trump FOTO: Melania Trump icon-expand

Resni obrazi pa so bili tudi na 80. obletnici osvoboditve taborišča smrti – zloglasnega nacističnega koncentracijskega taborišča Auschwitz-Birkenau. V plinskih celicah je zaradi trpinčenja, bolezni in lakote umrlo več kot milijon ljudi, med njimi je bilo tudi 1300 Slovencev. Slovesnosti se je udeležilo tudi približno 50 preživelih nekdanjih zapornikov.

80 let od osvoboditve koncentracijskega taborišča Auschwitz-Birkenau FOTO: AP icon-expand

Kljub temu, da ob obletnici holokavsta slišimo "nikoli več", se podobne grozote dogajajo tudi danes. V Gazi je sicer v veljavi premirje, v okviru dogovora o prekinitvi ognja pa je Hamas na svobodo izpustil več talcev v zameno za izpustitev palestinskih ujetnikov. V četrtek, ko je potekala tretja predaja talcev v okviru dogovora, se je v Han Junisu zbrala ogromna množica ljudi, tako da so se talci komaj prebili do konvoja Rdečega križa. Zaradi "kaotičnih prizorov", kot jih je označil, je izraelski premier Benjamin Netanjahu za nekaj ur zamaknil izpustitev Palestincev.

Prestrašen izraz na obrazu talke Arbel Jehud, medtem ko se je s pripadniki palestinskih borcev prebijala do mesta predaje. FOTO: Profimedia icon-expand

V Gazi smo spremljali tudi reko Palestincev, ki so se z juga enklave vračali na sever. Med izraelskim obleganjem je bilo notranje razseljenih okoli 90 odstotkov populacije Gaze, ki šteje približno 2,3 milijona ljudi. Mnogi so se sicer vrnili med ruševine, saj je večina stavb na severu Gaze povsem uničenih.

Palestinci se vračajo na sever Gaze FOTO: AP icon-expand

V prvih dneh, odkar so izraelske sile v skladu z dogovorom Palestincem omogočile dostop do severa Gaze, se je tja vrnilo že več kot 500.000 ljudi.

Palestinci se vračajo na sever Gaze FOTO: AP icon-expand

Podoben prizor je prišel tudi iz Srbije. Tam se je sicer reka študentov v četrtek peš odpravila iz Beograda v Novi Sad, kjer so se v soboto udeležili blokade treh mostov. Z blokado so obeležili tri mesece od tragične nesreče na tamkajšnji železniški postaji, ko se je zrušil nadstrešek obnovljene stavbe in pod seboj do smrti pokopal 15 ljudi.

Protestni pohod od Beograda do Novega Sada FOTO: AP icon-expand

Beograjski študenti so prenočili v Inđiji FOTO: AP icon-expand

V Novem Sadu so takole v petek zvečer pričakali študente iz Beograda.

Protestni pohod iz Beograda do Novega Sada FOTO: AP icon-expand

Reka ljudi pa se je zgrnila tudi ob sotočje treh svetih rek Ganges, Jamuna in Sarasvati v Prajagradžu v Indiji, kjer je potekalo tradicionalno hinduistično romanje. Gre za enega največjih verskih festivalov na svetu, ki se ga je udeležilo od 90 do 100 milijonov ljudi.

Letos je bila po 144 letih redka nebesna poravnava, t. i. Triveni Jog, zaradi česar se je na območju zbralo še več ljudi kot sicer. FOTO: AP icon-expand

Vrhunec romanja je obredno kopanje v svetih rekah. FOTO: AP icon-expand

Moški med obrednim kopanjem v sveti reki. FOTO: AP icon-expand

Žal pa se je med romanjem zgodil tudi stampedo, ko je več deset tisoč vernikov hitelo na obredno kopanje v svetih rekah. Umrlo je več deset ljudi, še več pa jih je bilo poškodovanih.

Po stampedu so območje prekrivala oblačila in pokrivala, ki so jih med prerivanjem izgubili romarji. FOTO: AP icon-expand

Tla ene od plantaž v Bogri v Bangladešu pa te dni prekrivajo rdeči čiliji, ki se sušijo na soncu. Na spodnji fotografiji ženska pod dežnikom skrbno obrača čilije, da se enakomerno posušijo.

Sušenje čilijev v Bangladešu FOTO: Profimedia icon-expand

Sončne žarke in (pre)topel januarski dan pri nas pa smo izkoristili za ogled gradbišča bodoče največje poslovne stavbe v Sloveniji, ki jo gradijo ob železniški postaji v Ljubljani. Sestanke in poslovne zabave bodo lahko imeli kar na strehi, kjer bo organizirana tudi tedenska joga.

Bili smo na gradbišču poslovne stavbe Vilharia v Ljubljani. FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Na gradbišču poslovne stavbe Vilharia FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Razgled s tamkajšnjih 2000 kvadratnih metrov dostopnih površin se bo razprostiral od Ljubljanskega gradu do Šmarne gore.

Pogled s strehe bodoče največje poslovne stavbe v Sloveniji. FOTO: Damjan Žibert icon-expand

V Ljubljani pa so se mnogi uživali ob pogledu na oder Cvetličarne, kjer so se po več kot 20 letih znova zbrali vsi originalni izvajalci Pop-stars. Evforija, ki so jo s turnejo Pop-stars na prelomu tisočletja povzročili Game Over, Sebastian, Power Dancers in Bepop, se je z razprodanim koncertom Popstars Reunited vrnila.

Fotografom so skupaj pozirali vsi izvajalci POPSTARS re-UNITED. FOTO: Marko Pigac icon-expand

Koncert v ljubljanski Cvetličarni je bil razprodan. FOTO: Marko Pigac icon-expand