Foto utrinki, ki so ovekovečili drugi marčevski teden

Letalska nesreča, trčenje tankerja in tovorne ladje ter stopnjevanje protestov v Srbiji. Ukrajinska in ruska stran sta sedli za pogajalsko mizo, Kitajska je odgovorila na ameriško trgovinsko vojno, Trump pa je z nakupom Tesle izrazil podporo svojemu sodelavcu Musku. V tednu, ki se poslavlja, pa smo našteli natanko mesec dni odkar so papeža Frančiška sprejeli v bolnišnico. Poglejte si izbor fotografij, ki so ovekovečile drugi marčevski teden.

Teden, ki se izteka, se je začel precej tragično. Na območju Velike planine je v ponedeljek strmoglavilo manjše letalo, ki je vzletelo iz Zagreba. Takoj je stekla iskalno-reševalna akcija, preiskovalci pa so šele naslednji dan v eni od koč našli večji del strmoglavljenega letala in truplo osebe. V nesreči je umrl švedski podjetnik in nekdanji politik Carl Lundström.

Reševanje je ovirano tudi zaradi slabih vremenskih razmer FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Odkriti deli pogrešanega letala na območju Velike planine FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Pred britansko obalo pa sta trčila tanker in tovorna ladja. Po trčenju je na tankerju, ki je prevažal letalsko gorivo, izbruhnil požar, zaradi česar je odjeknilo več eksplozij, v morje pa je začelo iztekati gorivo. Pogrešajo enega mornarja, ki je najverjetneje mrtev.

Trčenje tankerja in tovorne ladje pred britansko obalo FOTO: AP icon-expand

Številne prebivalce Neaplja je v četrtek zbudil potres z močjo 4,4 in jih pognal na ulice. Mnogi so tisto noč preživeli na prostem in v avtomobilih. Smrtnih žrtev ni bilo, so pa iz delno porušene hiše v bližini epicentra na vulkanu rešili človeka.

Potres v Neaplju FOTO: AP icon-expand

Smrtne žrtve pa so preštevali v Moskvi, ki je bila tarča enega najobsežnejših napadov z ukrajinskimi droni. Skupno naj bi iz Ukrajine proti Rusiji poletelo več kot 300 dronov, zračna obramba pa jih je samo okoli ruske prestolnice sestrelila 91. V napadu so bile ubite tri osebe, najmanj 17 pa jih je bilo ranjenih.

Uničenje, ki ga je povzročil dron na bloku v naselju Sapronovo v bližini Moskve FOTO: AP icon-expand

In medtem ko so predstavniki sprtih strani v Savdski Arabiji sedli za pogajalsko mizo, je ruski predsednik Vladimir Putin v Veliki kremeljski palači gostil beloruskega predsednika Aleksandra Lukašenka, s katerim sta govorila tudi o vojni v Ukrajini. Spodnja fotografija je nastala, ko se je ruski predsednik sprehodil mimo častne straže.

Vladimir Putin FOTO: AP icon-expand

Medtem je v Pekingu nastala ta skorajda umetniška fotografija, ki prikazuje kitajskega vojaškega dirigenta na zaključni slovesnosti Kitajskega ljudskega kongresa. Kitajske oblasti so ob začetku zasedanja, v ospredju katerega so bili gospodarski izzivi, napovedale izvedbo posebnega akcijskega načrta za močno spodbujanje domačega povpraševanja. Kitajsko gospodarstvo se sooča z nezadostnim domačim povpraševanjem in negotovostmi v mednarodnem okolju, ki so vezane predvsem na ZDA in agresivno trgovinsko politiko ameriškega predsednika Donalda Trumpa.

Kitajski dirigent FOTO: AP icon-expand

Trump pa je priskočil na pomoč svojemu multimilijarderskemu pajdašu Elonu Musku in pred Belo hišo sklical novinarsko konferenco, na kateri je hvalil Teslo in na koncu kupil rdečo limuzino. Vrednost Teslinih delnic je namreč od začetka januarja padla za več kot 40 odstotkov. Takšna promocija ni običajna za Belo hišo in analitiki opozarjajo, da gre za nov primer Trumpovega zabrisovanja meje med zasebnimi in javnimi interesi.

Novinarska konferenca in oglaševanje Tesle pred Belo hišo FOTO: Profimedia icon-expand

Vse bolj napeto je na Zahodnem Balkanu. V Srbiji se že od novembra vrstijo množični študentski protesti. Študenti pa so ta teden, po tem, ko jih je voditeljica Radiotelevizije Srbije označila za drhal, blokirali glavni vhod v RTS v Beogradu ter RTV Vojvodina v Novem Sadu. Protestniki so z glasnimi žvižgi in hrupom motili tudi večerno informativno oddajo.

Blokada srbske RTS FOTO: Profimedia icon-expand

V Vatikanu pa so vse oči uprte v bolnišnico Agostino Gemelli v Rimu, kjer se od 14. februarja zaradi dvostranske pljučnice zdravi papež Frančišek. Mnogi ob kipu pokojnega papeža Janeza Pavla II., ki stoji pred bolnišnico, puščajo cvetje in sporočila za papeževo hitro okrevanje.

Bolnišnica, v kateri se zdravi papež Frančišek FOTO: AP icon-expand

Nogometni derbi med Mariborom in Olimpijo v Ljudskem vrtu minuli vikend ni minil brez izgredov. Pol ure pred tekmo so proti policijskemu helikopterju izstrelili pirotehnično sredstvo ter ogrozili varnost oziroma življenje helikopterske posadke. Poleg tega so nekateri navijači pirotehniko vnesli tudi na stadion, navijači pa so med tekmo uničili več deset stolov ter poškodovali inventar v enem od prostorov ob tribuni. Namestnik disciplinskega sodnika je Mariboru izrekel globo v višini 7000 evrov, Olimpiji pa 5200 evrov.

Maribor - Olimpija FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Oglasni panoji ob cestah motijo pozornost voznikov, je potrdila anketa, ki jo je izvedla Agencija za varnost prometa. Strokovnjaki na področju prometne varnosti zato menijo, da bi morali izboljšati ureditev obcestnega oglaševanja in ga precej omejiti. Zakonodaja sicer že zdaj omejuje tovrstno oglaševanje, a so številni oglasni panoji postavljeni nezakonito, upravni postopki za njihovo odstranitev pa trajajo predolgo.

Oglaševanje ob cestah FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Že dalj časa pa na območju Krasa spremljajo ogroženo sovo. V začetku marca so na celotnem območju Krasa izvedli popis naše največje sove, velike uharice, in rezultati kažejo, da gre ogroženi sovi na Krasu vedno bolje.