Med delom ugotovila, da ima vse več ljudi te težave

Sivka ni le lepo dišeče zelišče, nudi tudi številne koristi za kožo. "Pri delu kot patronažna sestra sem opazila, da je med nami vedno več ljudi z izraženimi alergijami, preobčutljivostjo in intoleranco. Razlog za to je lahko genetski, vendar velikokrat je okoljski," pravi Ines. Iz visoko kvalitetnega eteričnega olja sivke sta razvila recepture za kreme, ki negujejo in izboljšujejo stanje kože. Izbirate lahko med cinkovo kremo, kremo za roke in kremo za stopala.

Leta 2019 sta kupila prva neobdelana zemljišča blizu dedkove kmetije. "Počivala nisva, zato se triletno obdobje ni zdelo dolgočasno. Vsak letni čas posebej sva spremljala razvoj in napredek čisto vsakega grmička. Če je bilo obdobje preveč sušno, sva jo ročno zalivala. Če je bilo preveč deževno, sva bila v skrbeh, da bodo mlade sadike začele gniti," se spominja Ines. Tako sta s pomočjo kmetijske svetovalne službe preučila teren in se odločila za gojenje zelišč, zlasti sivke. Prvi nasad je obsegal 3.500 kvadratnih metrov in vključeval 6.000 sadik sivke. Kar tri leta sta čakala na prvo žetev, kar je bil preizkus njune potrpežljivosti in predanosti.

Ines in Tilen sta si že od mladosti želela življenje, ki bi bilo bolj v sozvočju z naravo. "Že med študijem sva oddih iskala v naravi in sprostitev sva našla v vasi Tilnovih starih staršev," pravi Ines. Njuna zgodba se namreč začne v Ljubljani in Mariboru, kjer sta se kot najstnika spoznala pri hokeju. Po študiju sta se odločila za drastično spremembo in se preselila na podeželje.

Inesina izkušnja v zdravstvenem sektorju je zagotovo pripomogla k razvoju njunih izdelkov. "Največja razlika je v tem, da naravne sestavine običajno delujejo bolj blago in so primernejše za občutljivo kožo, saj vsebujejo manj agresivnih kemikalij, ki lahko povzročijo draženje ali alergijske reakcije. Naravne sestavine, kot so rastlinska olja in maščobe, zeliščni izvlečki in eterična olja ter vitamini, so bogata s hranili in antioksidanti, ki podpirajo naravne procese obnavljanja kože, ne da bi jo obremenjevali z nepotrebnimi kemikalijami," pravi.

Kreme O'Kras so dermatološko testirane, veganske in naravne, kar jim daje dodatno vrednost v svetu, kjer prevladujejo sintetični izdelki. Poleg vsega pa predstavljajo tudi simbol vračanja in skrb za naravo.

Zgodbe zadovoljnih strank govorijo same zase

Tilen in Ines sta vedno znova navdušena nad pozitivnimi povratnimi informacijami, ki jih prejemata od strank. "Zelo vesela sva vsakega naročila, posebej pa od ljudi, ki so redne stranke in izdelke naročajo pogosto ter se z veseljem vračajo k nakupu," pravi Tilen. Ena izmed zgodb, ki se ju je posebej dotaknila, je bila zgodba deklice, ki je imela akutne norice in ji nobena sintetična krema ni pomagala umiriti širjenja izpuščajev. "Po enem tednu uporabe cinkove kreme sva dobila fotografijo, da so kožne papule povsem posušene in vezilki popokani, brez tekočine, ki virus prenaša naprej na druge ljudi," doda Ines.

Ta izkušnja ju je še dodatno motivirala, da še naprej delata na izboljšanju svojih izdelkov. "Vsaka pohvala, ki jo prejmemo, je potrditev, da delamo dobro," pravi Tilen. Njuna želja je, da bi vsak posameznik imel dostop do kakovostnih in naravnih negovalnih izdelkov, ki lahko pozitivno vplivajo na njihovo zdravje.

Ponosna pa sta predvsem na to, da se njune osebne vrednote in pogled na svet odražajo v izdelkih, ki že krasijo police v Interspar trgovinah po Sloveniji. "Verjameva v moč narave, trajnost in v to, da bi morali biti izdelki, ki jih uporabljamo na svoji koži, nežni, varni, učinkoviti in pred uporabo dermatološko testirani. Vse, kar ustvarjava, temelji na prepričanju, da je skrb zase in za okolje enako pomembna.''