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Minioni prihajajo v Odisejo med prvimi na svetu!

Ljubljana, 12. 06. 2026 00.15 pred 13 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
P.R.
PR

Odiseja bo svoj prvi rojstni dan praznovala z ekskluzivno premiero animiranega filma Minioni in pošasti, tednom odličnih vsebin, posebnimi rojstnodnevnimi ugodnostmi, nagradami, presenečenji in dogajanjem za vse generacije.

V torek, 24. junija, bo natanko eno leto od odprtja Odiseje, sodobnega centra vsebin v BTC-ju v Ljubljani, kjer se prepletajo film, koncerti, predstave, zabava, druženje, gostinstvo in nepozabna doživetja. Ob svojem prvem rojstnem dnevu Odiseja pripravlja praznovanje, katerega glavne zvezde bodo kdo drug kot Minioni.

Ekskluzivna premiera: Minioni in pošasti v Odiseji teden dni pred vsemi drugimi

 Ljubitelji prikupnih rumenih nerodnežev bodo znova prišli na svoj račun. Samo v Odiseji pa si bo mogoče 24. junija ogledati težko pričakovani animirani film Minioni in pošasti kar teden dni pred uradnim začetkom predvajanja.

Gre za ekskluzivno rojstnodnevno premiero, ki bo obiskovalcem omogočila, da med prvimi doživijo novo minionsko pustolovščino na velikih Odisejinih zaslonih in na najbolj udobnih sedežih v mestu.

Biti med prvimi, ki bodo doživeli novo poglavje te legendarne zgodbe že 24. junija, je razlog več, da si ta dan označite na koledarju.

Zagotovite si svojo vstopnico na https://www.odiseja.si/sl/screen/?id=21128a37-3597-4054-878b-9b030c883138&cid=c7db67d7-4939-4716-b75b-31340d5bdd05.

Rojstnodnevni dan za vse generacije

Osrednje praznovanje bo 24. junija, ko bo Odiseja obiskovalcem pripravila pestro dnevno dogajanje.

Obiskovalce čakajo:

- ekskluzivna premiera filma Minioni in pošasti,

- nagradna igra z bogatimi nagradami,

- zabaven lov na skriti zaklad,

- posebne aktivacije za otroke in družine,

- zabava na Terasi Luna z DJ-programom,

- rojstnodnevne ugodnosti in presenečenja.

Praznovanje pa se ne konča v enem dnevu

Odisejin prvi rojstni dan ne bo trajal samo en dan. Od 24. junija do 1. julija bo Odiseja praznovala s celim tednom odličnih vsebin za vse generacije.

Na filmskem programu bodo tudi kultni in klasični filmi po posebni rojstnodnevni ceni 5,50 € na predstavo. To bo odlična priložnost, da obiskovalci ponovno doživijo nekatere filmske zgodbe, kot so Odiseja 2001, Let nad kukavičjim gnezdom, Boter in še mnogi drugi iz našega izbora kino legend, ki jih je najlepše gledati prav na velikem zaslonu.

Dogajanje se bo vsak dan nadaljevalo tudi na Terasi Luna, kjer bo obiskovalce ves teden pričakal bogat DJ-program ter glasbeni nastopi v živo. Film, glasba, terasa, poletje in dobra energija bodo tako združeni v celotedensko rojstnodnevno dogajanje.

Vesolje vsebin praznuje prvo leto

Odiseja je v enem letu postala veliko več kot le kino. Postala je prostor srečanj, koncertov, družinskih dogodivščin, B2B dogodkov in zabavnih vsebin za vse generacije.

Prav zato bo rojstnodnevni teden praznovanje vsega, kar Odiseja predstavlja: vesolja vsebin, kjer vsak obisk prinese novo doživetje.

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Vstopnice za ekskluzivno premiero filma Minioni in pošasti so že v prodaji (https://www.odiseja.si/sl/screen/?id=21128a37-3597-4054-878b-9b030c883138&cid=c7db67d7-4939-4716-b75b-31340d5bdd05 ). Ne zamudite najbolj minionskega začetka poletja!

Naročnik oglasne vsebine je Odiseja

Odiseja Rojstni dan Praznovanje
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