Množičen obisk in podpora dogodku Ulična kulinarika na najvišji ravni izbrana kakovost – Slovenija

Na dogodku Ulična kulinarika na najvišji ravni "izbrana kakovost – Slovenija" ste obiskovalci s svojo množično udeležbo pokazali, da vam ni vseeno, od kod prihaja hrana. Prav ta podpora daje slovenskim pridelovalcem in predelovalcem zagon in potrjuje, da je vredno vztrajati.

Koper za en dan postal kulinarična prestolnica

Petnajst priznanih slovenskih kuharskih mojstrov je iz slovenskih sestavin ustvarjalo sodobne in okusne jedi. Vse so temeljile na živilih z znakom "izbrana kakovost – Slovenija", ki zagotavlja slovensko poreklo, kratke poti in nadzorovano kakovost.