Moj dragi dnevnik!

Zagotovo ste kdaj pisali dnevnik, ali pa ga vsaj začeli pisati, nato pa so sledila obdobja, ko ste nanj povsem pozabili. Čez čas ste ga ponovno vzeli v roke in se čudili sami sebi in svojim zapisom, ker ste vmes odrasli in se spremenili.

OGLAS

Bi vas pritegnila zgodba o mladem dekletu, ki se sooča s težko izgubo očeta in se ne znajde v ljubezenskih zadevah, obenem pa želi narediti kaj dobrega za ta svet? FOTO: Shutterstock icon-expand

Larin dnevnik je na voljo 24/7 vse dni v letu na www.superzalozba.si.

Dnevnik je naš zaupnik in prijatelj

Mladi pogosto pišejo dnevnik, saj jim predstavlja osebno zatočišče, kamor se lahko zatečejo pred očmi in mnenji okolice. V njem lažje izpovedo vse, kar občutijo v tistem trenutku, pa naj bodo to strah, zmedenost, ranljivost, radovednost, jeza ali zaljubljenost. Pisanje jim omogoča umiritev in ureditev misli. V najstniških letih se porajajo mnoga vprašanja o svetu, o bližnjih in o sebi, zato pisanje dnevnika pomaga mladim zgraditi občutek lastne identitete in nudi priložnost, da zaslišijo svoj notranji glas. Besede na papirju pogosto razkrijejo več, kot bi si drznili priznati bližnjim. V mladosti so občutki in čustva pogosto intenzivni, nepredvidljivi in siloviti. Zapisovanje pa jih pomaga razjasniti in umiriti.

TV posnetek Larinega dnevnika v seriji Skrito v raju, produkcija POP TV. FOTO: POP TV icon-expand

Že v antiki so poznali dnevnik

S pisanjem krepimo pisno izražanje, bogatimo besedni zaklad in urimo sposobnost ubesedovanja misli. V svetu, v katerem je izražanje mnenj pogosto podvrženo zbiranju všečkov, dnevnik ostaja intimen prostor, v katerem se oblikuje resnica posameznika. Zato ni presenetljiva dolga zgodovina pisanja osebnega dnevnika. Ljudje so od nekdaj radi zapisovali dogodke in premišljevanja, tudi zaradi želje, da bi njihova doživetja obstala v času. Prve zametke dnevnikov najdemo v antičnih časih. Rimljani so poznali t.i. commentarii – zapiske o vsakodnevnih osebnih izkušnjah ali političnih dogodkih. Pravi razcvet je sledil v obdobju renesanse, ki je izpostavila idejo o osebni identiteti. Tudi med humanizmom se je pojavilo več piscev, ki so svoje življenje dojemali kot vredno opazovanja. Že v preteklosti je ženskam dnevnik ženskam omogočal več svobode in obliko upora. V obdobju razsvetljenstva in kasneje v 20. stoletju se je dnevnik pojavil kot čustvena izpoved in način samopomoči. Dandanes pa živi tudi v obliki blogov, mobilnih zapiskov in glasovnih dnevnikov.

Eden najbolj znanih dnevnikov je nastal pod peresom italijanskega trgovca Marino Sanuda iz 15. stoletja, ki je beležil tudi politične in gospodarske razmere v Benetkah. FOTO: Shutterstock icon-expand

V Celju je spomenik posvečen Almi Karlin, pogumni svetovni popotnici, ki je pisala potopisni dnevnik, poln osebnih razmislekov o kulturi, veri in svobodi. FOTO: Shutterstock icon-expand

Ali v Sloveniji radi zapisujemo misli?

Tudi v Sloveniji so številne znane osebnosti pisale dnevnike in tako prispevale k razumevanju tistega časa in družbe. Zofka Kveder, pisateljica in borka za pravice žensk, je v osebnih zapiskih iskreno razkrivala notranji boj med materinstvom, ustvarjanjem in družbenim delovanjem. Ivan Cankar ni pisal klasičnega dnevnika, a njegovi avtobiografski zapisi in pisma vsebujejo mnoga moralna vprašanja in družbeno kritiko. Srečko Kosovel je s fragmenti in pesmimi izpovedoval notranje napetosti in eksistencialna vprašanja. Dušan Jovanović pa je razmišljal o umetnosti in svetu okoli sebe.

Bi posegli po literarnem dnevniku, ki temelji na TV scenariju?

Če bi vedeli, da obstaja natisnjen dnevnik o mladem dekletu, ki je ravnokar zaključilo študij, ki se sooča s težko izgubo očeta in z neizmerno žalostjo matere, obenem pa se ne znajde v ljubezenskih zadevah in obenem želi narediti kaj dobrega za ta svet – ali bi ga želeli prebrati?

V vsakem zapisu začutimo pristnost, ranljivost in tudi tiho moč mlade in vztrajne ženske. FOTO: Arhiv naročnika icon-expand

Tak dnevnik namreč zares obstaja in je eden od najpomembnejših naslovov v knjižni zbirki Skrito v raju. Larin dnevnik je intimen zapis odraščanja, bolečine, notranjih bojev, poguma in upanja. Lara v njem brez olepševanja zapiše, kako se sooča z izgubo očeta, mamino žalostjo, z izbiranjem lastne poti in sanjami – in ob tem počasi odkriva, kdo sploh je.

Zbirka Skrito v raju je top izbira za mlade!

Zasnovana je po TV seriji – bereš, kar gledaš!

Ljubezen, zapleti, življenjski preobrati – brez filtra.

Pristne teme: odnosi, družina, izguba, sanje in samostojnost.

Prilagojeni formati: večje pisave, krajše ali daljše izdaje, dodatni naslovi za dober odklop (recepti, dnevnik, križanke) Posebna ponudba za dijake in študente

Ob naročilu več knjig v znesku nad 30 EUR nudimo brezplačno dostavo! Zbirka Skrito v raju je na voljo 24/7 vse dni v letu na www.superzalozba.si.

Radi berete na poti? Zbirka Skrito v raju je na voljo tudi v E-obliki – na tablici, telefonu ali bralniku! Na voljo so žepnice, epizodne knjižice, predzgodba, pa tudi zabavnik in recepti za vso družino. FOTO: Arhiv naročnika icon-expand