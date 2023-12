Naravno prehransko dopolnilo, ki blagodejno vpliva na naše počutje

Janez Rakovec, mlad slovenski podjetnik in kmetovalec z gorenjske kmetije Pr' Matjaž, ponosno predstavlja svoj inovativni izdelek v oddaji Štartaj, Slovenija: na podeželju. Njegova strast je usmerjena v ekološko in trajnostno kmetijstvo, pri čemer je osredotočen na gojenje modrozelene spiruline, ki jo trži pod imenom EKO JANEZ. Spirulina je vrsta alge, ki je znana po svojih številnih koristih za posameznikovo zdravje.

"Ekološko kmetovanje zagotavlja pridelavo visoko kakovostne spiruline, z bogato prehransko vrednostjo in visoko vsebnostjo vitaminov, mineralov in antioksidantov. Posledično ima veliko koristi za zdravje, ki vključujejo dobro delovanje imunskega sistema, zmanjšanje utrujenosti in izčrpanosti, ohranjanje zdravih kosti, uravnoteženo delovanje hormonov, povečanje in vzdrževanje mišične mase, normalno psihološko delovanje," poudarja Janez.