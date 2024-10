Ne boste verjeli, kaj so inovatorji pripravili v novi sezoni Štartaj Slovenija

Na police trgovin Interspar so končno prispeli novi izdelki, ki so plod trdega dela slovenskih inovatorjev. Vse je torej nared za začetek 9. sezone priljubljene oddaje Štartaj Slovenija, ki bo tudi letos ponudila vpogled v slovensko podeželje. Od 6. oktobra naprej boste ob v oddajah na POP TV spremljali zgodbe inovatorjev, ki s svojo strastjo in predanostjo spreminjajo vsakdanja življenja na slovenskih kmetijah v izjemne podjetniške priložnosti.

OGLAS

Kaj vse prinaša nova sezona? 7 lokalnih inovatorjev je na police trgovin Interspar postavilo kar 20 inovativnih izdelkov, ki odražajo njihovo vizijo, kreativnost in zavezanost slovenski tradiciji. Vsi so že na voljo za nakup, njihove navdihujoče zgodbe pa bodo razkrite v oddajah, ki bodo od 6. oktobra naprej na sporedu vsako nedeljo ob 18.45 na POP TV. Nova sezona Štartaj Slovenija se bo poglobila v izzive, s katerimi se soočajo kmetje in inovatorji na podeželju. Njihove zgodbe so prepletene s težavami in uspehi, ki so značilni za sodobno kmetijstvo in podjetništvo. Vsaka zgodba prinaša vpogled v to, kako je mogoče iz majhne ideje ustvariti nekaj velikega, kako premagati ovire ter ustvariti uspešen in trajnosten poslovni model. Ko umik na podeželje prinese nekaj velikega Eden izmed inovatorjev, ki jih bomo spoznali, je Gregor Slavec, ki je obnovil zaraščeno kmetijo ter se lotil edinstvenega izziva – kako ji dati konkurenčno prednost? Ustvaril je sladoled iz kozjega mleka, ekološko pridelanega na njegovi kmetiji. S tem je svoje izdelke iz običajnega mleka nadgradil v nekaj, kar izstopa na trgu in privablja obiskovalce ter kupce.

Mali knez FOTO: POP TV icon-expand

Podobno zgodbo imata tudi Ines Confidenti in Tilen Pahor, ki sta iz mesta pobegnila na podeželje, kjer pridelujeta zelišča in ustvarjata naravne kozmetične izdelke iz sivke. Njuna odločitev o selitvi iz mesta na podeželje simbolizira trend vračanja k naravi in iskanja bolj izpolnjujočega načina življenja. Svoje delo sta prepletla z lokalnim okoljem, kar jima omogoča tako osebno zadovoljstvo kot samooskrbnost.

O'KRAS FOTO: POP TV icon-expand

Spremembe pa si je zaželela tudi Katarina Kovačič. Po letih dela v farmaciji se je odločila za popolno spremembo kariere in se posvetila pridelavi zelišč ter razvoju naravne kozmetike. Njena zgodba govori o tem, kako raznolika je lahko vloga sodobnega kmeta, ki mora biti hkrati pridelovalec, inovator, podjetnik in tržnik. Uspešno krmarjenje med temi vlogami je ključno za uspeh na današnjem konkurenčnem trgu.

Cvetka FOTO: POP TV icon-expand

Izzivi, ki prinašajo zares izjemne produkte Podjetniška pot je pogosto prepletena z izzivi, a nekateri inovatorji najdejo rešitve na način, ki koristi celotni skupnosti. Takšna je zgodba Mojce Makovec Haložan, ki je skupaj s sodelavcem Mitjem ustanovila socialno podjetje Hudo Dobro. Njun cilj je bilo ustvariti trajnostni proizvodni model, ki vključuje invalidne osebe, kar je redkost v svetu podjetništva. Plod te zgodbe so sadni trakci, ki so narejeni iz sadja, ki ponavadi pristane v smeteh.

HUDO DOBRO FOTO: POP TV icon-expand

Včasih pa so največji izziv ravno neugodni vremenski pogoji, ki prinesejo slabo letino. Polona Šterk je začela s pridelovanjem česna na zemljišču, ki ji ga je posodil stric. Zaradi specifičnih vremenskih pogojev na Kočevskem je bila to idealna izbira, vendar so je prišlo leto, ko je česen zaradi slabe sezone ostal majhen in neprimeren za prodajo. Namesto da bi ga zavrgla, je inovativno pristopila k problemu in razvila fermentiran česen.

Pr' Poloni in Juriju FOTO: POP TV icon-expand

Pomen povezovanja in inovacij za prihodnost kmetijstva V 9. sezoni se bo predstavil tudi Igor Paldauf, ki je s svojo vizijo ekološkega kmetovanja in ustanovitvijo lastne blagovne znamke Be Eko pokazal, kako lahko sodelovanje med kmeti okrepi posamezne kmetije in jim omogoči boljšo prepoznavnost na trgu. Kmetijo svojih staršev je spremenil v ekološko kmetijo, kjer pridelujejo različne vrste žitaric.

BeEko FOTO: POP TV icon-expand

Če želimo, da se slovensko kmetijstvo ohrani, je potrebno, da se kmetije prenašajo iz roda v rod. Ena izmed zgodb, ki se dotika tega vprašanja, je zgodba Andreje in Janeza Dreisiebner, ki si želita, da bi njuna kmetija prešla že v sedmo generacijo njihove družine. Ohranjata jo z konstantnim napredkom in novimi storitvami in izdelki. Na police Interspar sta postavila brezalkoholno penino, ki bo med drugim primerna tudi za otroke.

Dreisiebner FOTO: POP TV icon-expand