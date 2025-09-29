Ne zamudite začetka nove sezone Štartaj, Slovenija! na POP TV

Že deseto leto zapored so police trgovin INTERSPAR obogatene z novim valom podjetniške ustvarjalnosti. Jubilejna sezona projekta Štartaj Slovenija prinaša 8 podjetniških ekip, ki so oblikovale 23 izvirnih izdelkov. Vsi pa imajo skupni imenovalec: močno povezanost s slovenskim podeželjem.

Slavnostni začetek so podjetniki zaznamovali na posebni pop-up tržnici pred Intersparom ALEJA, kjer so obiskovalci lahko prvič okusili in spoznali njihove izdelke. Letos se predstavijo s pravo mavrico ponudbe: od mlečnih izdelkov brez laktoze in veganskih namazov, do gourmet paštet, domačega kečapa, ekoloških čajev, liofiliziranih juh, olj za nego lasišča ter inovativnih brezalkoholnih koktajlov.

Kaj vse prinaša jubilejna sezona?

Podjetniška pot 8 ekip ni bila lahka. Mesece so vlagali trud, energijo in nešteto ur priprav. Zdaj pa so dočakali poseben trenutek: njihove izdelke lahko kupci prvič najdejo na posebni polici Štartaj Slovenija v trgovinah INTERSPAR.

''Letos smo dobili veliko dobrih prijav, tako da smo težko izbrali 8 podjetniških ekip, ki smo jih povabili k sodelovanju v 10. sezoni. Tako kot vedno so bili glavni faktorji pri izbiri povezava s podeželjem, zgodba, lokalne surovine in seveda trajnost, ki je za naše podjetje še posebej pomembna,'' je povedal Uroš Lozej, izvršni direktor komerciale pri SPAR Slovenija. Aleš Muhič, sodirektor in direktor trženja pri Pro Plus, pa dodaja: 'Pred desetimi leti, ko smo snovali prvo sezono Štartaj Slovenija, je bila naša logika tudi startupovska - tvegali smo, vsi partnerji smo pristopili k projektu brez zagotovila o uspehu. Današnji dan, ko odpiramo 10. sezono, je dokaz, da smo imeli prav, na kar smo lahko ponosni.'' Projekt je v desetih letih na police postavil več kot 300 izdelkov in omogočil preboj 83 podjetjem.

Ko funkcionalni koktajl postane nova klasika

Maj Schöffmann svojo podjetniško zgodbo gradi na raziskovanju gob in ljubezni do miksologije. Njegovi brezalkoholni funkcionalni koktajli vsebujejo tinkturo resastega bradovca in kofein iz zelene kave. Namenjeni so vsem, ki iščejo osvežitev, a brez alkohola. Ob tem pa dobijo še več zbranosti in energije. Na voljo so v treh okusih: strawberry daiquiri, mango mojito in piña colada. Maj gobe celo sam prideluje v vertikalni farmi v Tržiču, voda za koktejle pa izvira izpod Karavank. Tako vsaka steklenička vsebuje pristno domačo zgodbo in znanje.

Domače mlečne dobrote, tokrat brez laktoze

Družina Pustotnik iz Poljanske doline že več kot 35 let izdeluje vrhunske mlečne izdelke. Mlajša generacija je tradicijo nadgradila z linijo mlečnih izdelkov brez laktoze. Na voljo so: klasični jogurt, kremni jogurt na grški način ter mlečni deserti z okusi hruške, borovnice in jagode. Vsi izdelki so fermentirani z mlečnokislinskimi kulturami in brez nepotrebnih dodatkov. To je dokaz, da se tradicija in sodobne prehranske potrebe lahko odlično dopolnjujejo.

Paštete, ki spoštujejo tradicijo in surovino

Leon Stanonik nadaljuje dolgoletno družinsko tradicijo mesarstva in reje prašičev. Njegove gourmet paštete nastajajo iz lastne reje in so poklon domači tradiciji, a v sodobni obliki. Na voljo so v treh okusih: klasik, pikant s slovenskimi čiliji Pipp in s poletnim tartufom. V trajnostni stekleni embalaži ponujajo več kot le namaz. So dokaz, da lokalno in preprosto lahko postane gurmansko.

Hitri obroki iz pridelkov slovenskih kmetij

Za projektom stojita mati Aleksandra in hči Andreja, ki sta iz sodelovanja z lokalnimi kmeti razvili liofilizirane juhe. Na voljo so: bučna, grahova in gobova z ajdo. Vse so pripravljene iz presežkov sezonske zelenjave in brez umetnih dodatkov. Liofilizacija ohrani hranila in okus, zato so juhe praktičen, zdrav in hiter obrok za vse, ki živijo v hitrem tempu.

Kečap brez keča

Janko Barbiš je med epidemijo zasadil paradižnike San Marzano in iz njih ustvaril znamko Istrijanko. Njegov domači kečap je narejen iz svežih, ročno obranih paradižnikov, z dodanimi lokalnimi začimbami in soljo Piranskih solin. Ker vsebuje manj sladkorja in brez konzervansov, je še posebej primeren za otroke. Je pravi dokaz, da je lahko kečap naraven, domač in brez slabe vesti.

Čajna tradicija s farmacevtskim znanjem

Na Kalobjah Jasna Kalan nadaljuje delo svojih staršev, prvih registriranih zeliščarjev v Sloveniji. S farmacevtskim znanjem je razvila popolne čajne mešanice iz ročno obranih zelišč. Na policah boste našli: Zeliščni objem (meta, origano, melisa, šetraj, izop, plahtica) in Objem ženskosti (melisa, plahtica, rman, ajda, citronka). Vsa zelišča so ekološko pridelana, brez pesticidov in z največjo mero svežine.

Veganski namazi za vse gurmane

Stanko Valpatič je svojo kmetijo in posel zgradil na spoštovanju do narave. Njegovi rastlinski namazi Vege & Dobro so narejeni iz ekoloških slovenskih stročnic in brez konzervansov. Na voljo so štirje okusi: fižolov blagi, fižolov pekoči s čilijem, bobov z zelišči in ajdov s čebulo. So hranljiva, proteinsko bogata in okusna alternativa za vse, ki iščejo lokalne rastlinske dobrote.

Naravna nega lasišča z lokalnimi sestavinami

